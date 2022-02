Teo Mammuccari su Belen Rodriguez a Le Iene: “L’ho proposta io”, il retroscena sulla coppia di conduttori

TV e Spettacolo

Nelle ultime settimane è tornato su Italia 1 il celebre programma Le Iene e per l’occasione gli autori hanno puntato su una nuova coppia di conduttori, Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. I due sembrano aver ottenuto un buon successo, stando almeno alle prime due puntate andate in onda finora e ora il pubblico è curioso d sapere come si sia arrivati a scegliere la showgirl argentina. A rivelarlo è stato proprio il noto conduttore, nel corso di una recente intervista.

Teo Mammuccari svela il retroscena su Belen Rodriguez a Le Iene

Sembra proprio che la coppia formata da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari sia stata una mossa vincente per gli autori de Le Iene, che è tornato su Italia 1 in prima serata con le prime due puntate.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 anche il conduttore si è soffermato su questa scelta, affermando di aver fatto il nome della showgirl per averla al suo fianco nello studio.

“Sono stato io a proporla. L’intuizione nasce proprio a Tu sì que vales – rivela l’uomo all’intervistatrice – l’ho vista in conduzione durante una puntata in diretta, e al termine della puntata mi sono avvicinato per complimentarmi“. Per chi non lo sapesse, infatti, i due hanno già collaborato grazie al programma in onda su Canale 5 – dove Mammuccari copre il ruolo di giudice mentre la Rodriguez quello di presentatrice degli aspiranti artisti.

“Era stata molto brava. Rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei – prosegue poi il conduttore – Lei mi ha ringraziato, ed è finita lì. Poi, quando mi hanno richiamato a Le Iene, sapevo che c’erano in ballo altre opzioni. Ma non c’era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome“.

Teo Mammuccari fa coppia con Belen Rodriguez: ottimi risultati per Le Iene

I due conduttori sono arrivato nello studio de Le Iene soltanto da due pochissimo – la stagione è infatti iniziata mercoledì 9 febbraio e al momento sono andate in onda solo due puntate.

Sembra però che il pubblico abbia gradito non poco la coppia formata da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, a giudicare dagli ascolti fin qui registrati.

Al momento infatti il programma viaggia tra l’8.9% della prima puntata e il 7.26% della seconda (stando ai dati riportati da TPI). Numeri che tutto sommato si possono dire più che soddisfacenti, se si pensa che in entrambi i casi ha dovuto vedersela con appuntamenti altrettanto importanti – prima la partita di coppia Italia Milan-Lazio e poi il ritorno di Michelle Hunziker su Canale 5 con Michelle Impossible (affiancata dalle apprezzatissime Michela Giraud e Katia Follesa).