Verissimo ospiti sabato 19 e domenica 20 febbraio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Programmi TV

Verissimo torna in onda sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 quando Silvia Toffanin sarà nuovamente al centro del suo studio ad accogliere un nuovo carico di ospiti. Il nuovo doppio appuntamento con la trasmissione farà largo tra gli altri ai due nuovi lanciatissimi conduttori de Le Iene Teo Mammucari e Belen Rodriguez per il racconto della loro vita oltre che quello della loro lunga carriera che li ha portati a condividere lo stesso programma. Lo show proporrà le confessioni di altri attesi ospiti, come sempre su Canale5 a partire dalle ore 16:30 di sabato e domenica, proponendo oltre alle solite interviste anche il consueto spazio dedicato alle storie di C’è posta per te.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 19 ed il 20 febbraio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 19 febbraio

Silvia Toffanin conduce il nuovo doppio appuntamento di Verissimo prima di prendere posto dietro lo storico bancone di Striscia la Notizia a partire da lunedì 21 febbraio 2022. La prima puntata in onda su Canale5 sabato 19 febbraio 2022 a partire dalle ore 16:30 circa sarà come sempre ricca di ospiti e si aprirà con la prima volta in studio di Teo Mammucari.

Dopo il travolgente conduttore de Le Iene, la trasmissione farà spazio alle attrici Irene Ferri, attrice della nuova fiction Mediaset dal titolo di Fosca Innocenti, e Daniela Poggi, apprezzata interprete del successo di Canale5 Le tre rose di Eva. A seguire arrivano in studio il cantante Rkomi, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo, ed alcuni protagonisti delle storie di C’è Posta per Te. Infine si racconterà per la prima volta in uno studio televisivo Zakia Seddiki, la moglie del diplomatico Luca Attanasio morto in Congo in seguito ad un agguato.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 20 febbraio

Nel secondo appuntamento con Silvia Toffanin torna a farle compagnia la cantante Emma Marrone per parlare delle polemiche che l’hanno colpita. Spazio poi all’altra conduttrice de Le Iene Belen Rodriguez per la prima volta in studio dopo la rottura con Antonio Spinalbese.

Saranno ospiti anche Fiordaliso con il suo papà, con la cantante prima eliminata della terza edizione de Il Cantante Mascherato, il futuro coconduttore della Toffanin a Striscia la Notizia Ezio Greggio, ed ancora le due opinioniste del Grande Fratello Vip6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.