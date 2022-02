Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano di diventare mamme: il racconto dell’attrice a Pomeriggio 5

Gossip

L'attrice e la moglie sono una coppia solida ed affiatata ormai da 11 anni. Per coronare il loro amore, dopo la cerimonia del 2019, Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano di diventare mamme affidatarie

L’amore che lega Eva Grimaldi e Imma Battaglia è profondo e duraturo. Dopo 11 anni di relazione e il matrimonio nel 2019, la coppia ora sogna di allargare la famiglia. A svelarlo è stata proprio l’attrice che, ospite a Pomeriggio 5, ha confessato a Barbara d’Urso il desiderio di diventare mamma affidataria.

La storia d’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia

La storia d’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è cominciata nel 2010 e oggi la coppia è più affiatata che mai. A cavallo tra gli anni ’90 e i primi del 2000, l’attrice ha avuto una relazione con Gabriel Garko e successivamente è convolata a nozze con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso.

Nel 2010, dopo la fine del matrimonio, conosce Imma Battaglia, nota attivista per i diritti LGBTQI+, ed è immediatamente scattata la scintilla. La relazione diventa nota al grande pubblico nel 2017, durante la partecipazione della Grimaldi all’Isola dei Famosi. Nel 2019 la coppia celebra un matrimonio in grande stile, seguito dalle telecamere di Real Time.

Proprio in occasione dell’annuncio del loro matrimonio, l’attrice aveva dichiarato: “Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica. Anzi, mi sono innamorata di Imma.

Di una persona speciale. Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un’altra donna.”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: il sogno di diventare mamme

Oggi, entrambe giunte al traguardo dei 60 anni, hanno svelato il sogno di diventare mamme. Ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Eva Grimaldi ha sottolineato quanto lei ed Imma siano una coppia solida. Quello che le lega è un amore profondo, rimarcato recentemente anche davanti alle telecamere dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con una dichiarazione a cuore aperto della compagna di vita.

“Ci siamo guardate negli occhi” – ha dichiarato Eva Grimaldi – “E ci siamo dette ’Perché non diventiamo mamme affidatarie?’” Aggiungendo poi: “Non si può dire genitori perché la legge non c’è ancora, però mamme affidatarie, dare l’amore, l’istruzione a una bambina italiana.

È un percorso così difficile e così sottile, bisogna stare attenti. Ma siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni.”

Una notizia accolta con favore dalla conduttrice e dagli ospiti in studio ma anche su social. Dopo aver pubblicato il video dell’intervento in trasmissione sul proprio profilo Instagram, Eva Grimaldi ha ricevuto una pioggia di commenti positivi dai fan.