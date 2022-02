Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 26 e 27 febbraio 2022

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 26 e 27 febbraio 2022

Le giornate più attese della settimana sono finalmente arrivate e molti di noi sperano in qualche momento di svago e riposo, senza pensare troppo al lavoro o agli impegni quotidiani. Tanto attese sono anche le previsioni dei più importanti astrologi, che sanno sempre come leggere le stelle e interpretare i loro messaggi. Il weekend continua ad essere sempre influenzato dallo Zodiaco e dagli astri, senza un attimo di pausa. Per voi, l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete saranno pervasi da una grande scarica di adrenalina in questo fine settimana e faranno fatica a contenere la valanga di energia che li percorrerà. Raggiungerete alti picchi di fiducia in voi stessi, apparendo agli occhi degli altri, come sicuri e fieri. Questa situazione potrebbe cambiare da domenica: preparatevi ad una giornata piena di cambiamenti, che non dovrete prendere tanto alla leggera. Occhio alle decisioni affrettate, soprattutto l’ultimo giorno della settimana.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro non sapranno bene come bilanciare la necessità di modificare qualche aspetto delle loro vite e l’insofferenza verso tutto ciò che li circonda e che li appesantisce. Potrebbero così rischiare di allontanarsi da persone e affetti, senza scendere a compromessi. La Luna, in posizione favorevole, vi offre numerose opportunità di crescita in ambito professionale: in caso di collaborazioni con nuovi clienti, i profitti saranno numerosi e alquanto soddisfacenti.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli siete come all’interno di un limbo dal quale state cercando, in tutti i modi, di riemergere e risalire. Alcuni problemi e intoppi nati sul lavoro, vi porteranno a cambiare atteggiamento anche all’interno delle quattro mura domestiche, provocando qualche discussione con il partner. Cercate di non mischiare la vita privata con il lavoro, per evitare inutili e dannosi scontri. Alcune persone a voi care potrebbero avere bisogno di voi: un vostro consiglio è sempre ben accetto.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro vivranno un sabato e una domenica all’insegna dei sentimenti forti e del romanticismo da condividere con il proprio partner.

Ogni vincolo sarà cancellato e potrete, senza problemi, esprimere i vostri sentimenti. In ambito professionale potreste fare i conti con alcune opposizioni e influenze esterne, che non porteranno altro se non tensioni e qualche conflitto. Evitate di mettervi in mezzo e lavorate sodo come siete soliti fare, senza badare alle critiche.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

I nati sotto il segno del Leone potrebbero aver lasciato in sospeso alcune questioni, che vi renderanno la vita difficile, soprattutto in amore.

Il vostro partner potrebbe essersi stancato di posticipare troppo i confronti e sfogherà la sua frustrazione su di voi, capro espiatorio della situazione. Anche sul lavoro avete procrastinato e alcuni progetti e incarichi sono rimasti chiusi nel cassetto della scrivania: cercate di trovare una soluzione a questa vostra mancanza di motivazione e anche in fretta.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Giornata di ripresa per voi del segno della Vergine, che saprete come rilassarvi dopo una settimana intensa e piena di impegni lavorativi. Piano piano state ingranando e iniziate ad assaporare la soddisfazione per il vostro arduo impegno e la vostra spiccata caparbietà, che vi fanno superare ogni intoppo con fiducia e determinazione.

Lo stress del lavoro rimarrà comunque presente anche in queste due giornate del weekend, causando una generale sensazione di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Voi del segno della Bilancia state per vivere alcuni profondi cambiamenti all’interno della vostra vita, che modificheranno nettamente il vostro modo di pensare. Il lavoro sarà il primo a modificarsi, sotto l’influenza delle stelle, che ne governano l’andamento. Alcune situazioni, di natura principalmente sentimentale, potrebbero essere messi in crisi, ma dalla prossima settimana la vostra vita di coppia avrà le possibilità di migliorare e tornare a splendere come sempre.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

Giornate elettriche queste di sabato e domenica per voi del segno dello Scorpione, che dovrete mettere la museruola alla vostra rabbia repressa, che vi spinge a ribellarvi ad ogni vincolo imposto dall’esterno. Evitate, per questo motivo, di gettarvi dentro discussioni e accesi litigi, che non saprete controllare, rischiando di troncare rapporti che durano da molto tempo. Avete bisogno di riposare e rilassarvi, senza rimuginare continuamente sui problemi giornalieri ai quali state cercando soluzione.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario vivranno una fase di rinnovamento, che avrà luogo dall’inizio della prossima settimana, ricca di inattese opportunità. Dovrete schivare molte critiche e giudizi esterni, capaci soltanto di dare luogo a scontri e tensioni tra rapporti. Non date troppo peso a queste persone e dedicate, mente e corpo, al lavoro e alla riflessione su alcuni caratteri della vostra esistenza che volete modificare. Un consiglio è quello di organizzare una bella gita fuori porta o una vera e propria vacanza, lontano da obblighi e scadenze.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Gli appartenenti al segno del Capricorno, durante questo fine settimana, potranno soddisfare la loro fame di stakanovismo e duro lavoro, per eventuali e propizie novità in arrivo. La fatica non vi spaventa e non vedete quasi l’ora di eccellere professionalmente, ricevendo molto spesso ottime risposte dal capo e dai colleghi che lavorano insieme a voi. Non dimenticate, però, i sentimenti e il partner: l’amore e gli affetti non sono per forza strumenti di confusione e insicurezza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Voi del segno dell’Acquario non state attraversando un momento così sereno e tranquillo e vi sentite continuamente pervasi da un senso di rabbia e fastidio, che vi anima dall’interno. Questo non significa, però, che ogni vostro capriccio sia sempre giustificato: le persone intorno a voi non hanno colpe riguardo al vostro stato d’animo così elettrico, per questo evitate di dare colpe a chi non le merita. Cercate di divertirvi e riposare le vostre menti, troppo tese e molto debilitate.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci lavoreranno duro per raggiungere i loro obiettivi, non distogliendo mai lo sguardo dal compito al quale sono stati affidati. Il mese di marzo sarà davvero interessante per scoprire nuovi modi di crescere e sviluppare capacità in ambito professionale, aumentando esponenzialmente la vostra personale autostima. Potreste iniziare a pensare a qualche importante passo da fare con il vostro partner: matrimonio, convivenza e famiglia sono tre parole che potrebbero interessarvi.