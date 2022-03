Oroscopo Paolo Fox Leone domani 3 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 marzo per i nati sotto il segno del Leone prevede giorni un po’ difficili e qualche pensiero di troppo soprattutto per quanto riguarda le finanze. In ogni caso questa prima parte del mese risulta più facile da gestire, mentre tra qualche giorno forse sarete stanchi e dimenticherete di essere diplomatici!

Volete riconquistare la vostra posizione e con questo obiettivo sopportate poco le critiche o chi vuole dirvi cosa fare. Meglio concentrarsi a non lasciare indietro i sentimenti, perdere tempo potrebbe portare qualche giornata difficile nei rapporti. Ricordate che i pianeti opposti vi impongono di rallentare, non esagerate nelle reazioni o nel voler ottenere ciò che non siete in grado di gestire adesso!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 marzo: amore

Ci vuole attenzione in amore, cari Leone, ci vuole prudenza con chi vi sta accanto. Se siete all’inizio di una storia potrete decidere di agire con calma, avete bisogno di fidarvi e di conoscere davvero la persona che avrete accanto! Avete la possibilità di aprirvi ai sentimenti, ma fatelo con uno spirito positivo, il cielo lascia aperte molte strade.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Leone, sarebbe meglio trovare al più presto il modo per gestire il grande lavoro che vi serve per gestire le nuove opportunità! Le stelle vi proteggono specialmente questo venerdì, anche se ormai sapete che sarà la fine del mese a portarvi ad un punto in cui potrete intravedere il successo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 marzo: fortuna

Per superare con successo questi primi giorni del mese servirà del controllo sulle vostre reazioni, meglio non dire cose che possono tornare a darvi fastidio più avanti!

Vi trovate in un periodo in cui volete ottenere di più, ma il terreno non è ancora fertile per ricevere ciò che state chiedendo. Se vi ritrovate a discutere per far valere le vostre ragioni, rimanete sicuri ed esprimete con chiarezza cosa non vi convince.

