Seduttori si diventa: strategie di corteggiamento per conquistare ogni segno dello Zodiaco

Come conquistare un Ariete

L’Ariete, essendo un segno di fuoco, è attratto da tutto ciò che è azione, movimento. Potreste dunque invitarlo a fare sport insieme, basterebbe anche solo una passeggiata. Ad esempio potreste raggiungere il belvedere della vostra città per poterla ammirare al tramonto.

Mostrandovi dinamici farete sicuramente un’ottima impressione.

Come conquistare un Toro

Il Toro ama essere sensuale ed è a suo agio se intorno a sé vede bellezza e cura per i dettagli. Preparare il posto in cui trascorrerete la vostra prima notte insieme potrebbe essere un gesto molto apprezzato. Luci soffuse e calde, lenzuola profumate e la musica che ritenete possa essere più adatta. Stappate una bella bottiglia di vino insieme e godetevi la serata.

Come conquistare un Gemelli

Per conquistare un Gemelli è fondamentale stimolare la sua mente. Benvenuti quindi discorsi intriganti, battute, confidenze.

Ricordate: è importante che la loro attenzione resti fissa su di voi, dovrete risultare magnetici. Se avete fatto colpo il Gemelli coglierà la palla al balzo e non smetterete più di giocare.

Come conquistare un Cancro

Il Cancro ama sapere di essere apprezzato, è importante quindi ribadire più volte il proprio interesse nei suoi confronti. Tutto questo lo rassicura, lo fa sentire protetto. È bene ricordare che non è un segno in cerca di avventure e per questo potrebbe sembrare un po’ diffidente. Quando sarà certo di potersi fidare vi darà tutto se stesso senza riserva.

Come conquistare un Leone

Il Leone ama l’esclusività ed ama sapere che sta esercitando un potere su di voi. Non siate timidi dunque e lasciatevi andare a qualche complimento. Per il Leone, l’amore come la vita sono delle performance, come ogni attore non vede l’ora di ricevere applausi sentiti. Dimostrategli che sono al centro della vostra attenzione e sarà un successo.

Come conquistare una Vergine

Gli amici del segno della Vergine sono molto spesso maniaci del controllo e dell’ordine. Per metterli a proprio agio e farli divertire è importante che ogni cosa sia al suo posto.

Amano essere coinvolti in conversazioni stimolanti e godere di un po’ di relax. Potreste dunque proporgli un bagno caldo, profumato e rilassante.

Come conquistare una Bilancia

Gli irresistibili Bilancia amano l’arte della seduzione e si divertono nel sapere che hanno catturato l’attenzione. Amano le cose semplici ed equilibrate, provate a preparare una cena a lume di candela, apprezzeranno il vostro impegno e si sentiranno protagonisti della serata. Per un successo assicurato, fategli un regalo.

Come conquistare uno Scorpione

Gli Scorpione sono mossi da grande passione e adorano essere un po’ maliziosi.

Liberate la fantasia senza timore, la creatività vi farà vincere. Amano il mistero, per questo è importante lasciare che il filo si srotoli un po’ per volta. È importante che siano sempre loro a fare sempre la prima mossa, devono pensare di essere forti in un gioco che in realtà state gestendo voi.

Come conquistare un Sagittario

Il Sagittario ama le attività all’aria aperta. Potete cominciare facendo una corsa insieme e poi magari organizzarvi per un campeggio, ricordate di portare nello zaino romanticismo e passione.

Ama flirtare e ridere, non prendetevi troppo sul serio, sperimentate e divertitevi.

Come conquistare un Capricorno

Il Capricorno ha bisogno di un partner che lo metta nella condizione di potersi rilassare, distendere. Calibrate bene dolcezza e sensualità e prendetevi cura di loro con un bel massaggio. Quando saranno più tranquilli sapranno come ricambiare le attenzioni ricevute. Petali di rose ed olii profumati gli faranno vivere una favola.

Come conquistare un Acquario

Per conquistare un Acquario abbattete gli schemi, superate i confini e spingetevi verso l’ignoto, il diverso. Lì troverete l’Acquario ad aspettarvi. Adora la stimolazione intellettuale e le interazioni fisiche, vuole sentire la vicinanza dell’altro. Siate aperti alla novità, l’Acquario non vede l’ora di condividere con voi qualcosa di nuovo, di unico.

Come conquistare unPesci

Per conquistare un Pesci canalizzate le vostre energie sul romanticismo. Scrivetegli una lettera d’amore, mandategli dei fiori con un bigliettino speciale, organizzate un picnic. Semplicità e gesti d’altri tempi li faranno sentire veramente speciali. Se siete distanti anche solo ricevere un vostro messaggio inaspettato li metterà di buon umore.