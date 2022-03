La Pupa e il Secchione Show: a poche ore dall’inizio, Lorenzo Orsini annuncia che non sarà un concorrente

Programmi TV

Tra i vari concorrenti de La Pupa e il Secchione show era stato selezionato anche Lorenzo Orsini. Il rapper, però, ha annunciato che non sarà parte del cast dello show.

La Pupa e il Secchione Show debutterà su Italia Uno nella prima serata del 15 marzo. Al timone della nuova edizione del programma televisivo, è stata scelta Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva ha raccontato le novità del format, durante un’intervista a Verissimo e si è aperta anche sul cast scelto.

Tra i partecipanti del programma televisivo, infatti, ci saranno anche dei volti noti. In giuria, invece, è stata confermata la gieffina Soleil Sorge, reduce dalla lunga esperienza nel reality show. Insieme all’influencer è stata scelta come giurato anche Federico Fashion Style e Antonella Elia.

L’ex showgirl di Non è la Rai, però, è risultata positiva al Covid-19.

Anche un membro del cast dei concorrenti, Lorenzo Orsini ha annunciato, solo nelle ultime ore, che non prenderà parte al programma televisivo.

La Pupa e il Secchione Show: la vicenda di Lorenzo Orsini

Nel cast di La Pupa e il Secchione Show sono stati scelti anche dei personaggi noti o che possono raccontare una storia al pubblico televisivo. Tra di loro, è stata selezionata anche Paola Caruso, la cui presenza nello show televisivo, però, è a rischio a causa di un ricovero d’urgenza in ospedale.

Anche la partecipazione di Lorenzo Orsini è saltata.

A rivelare la notizia è stato lo stesso rapper, attraverso un’Instagram story, postata sul suo account: “Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”.

Chi è Lorenzo Orsini e i motivi della sua esclusione da La Pupa e il Secchione Show

Lorenzo Orsini, un noto rapper, era stato annunciato da Barbara D’Urso tra i vari partecipanti a La Pupa e il Secchione Show.

Il ragazzo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia.

Il rapper, però, ha, adesso, annunciato che non sarà presente nello show televisivo.

Come riportato da Dagospia e da Fanpage, Lorenzo Orsini sarebbe stato escluso dallo show televisivo, proprio per il suo legame con la famosa famiglia reale: “Dopo diffide e controlli che avrebbero mostrato altra realtà”.

Sembrerebbe che, il ragazzo avrebbe un accordo di riservatezza sulle sue origini, che gli impedisce, di fatto, di parlare di quest’argomento in tv, come riportato da Il Corriere di Bologna.