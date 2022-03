Nicolò Scalfi Campione di Caduta Libera per 88 puntate: come ha speso il montepremi vinto

Nicolò Scalfi è stato Campione di Caduta Libera per 88 puntate in cui ha messo insieme un grandissimo montepremi. Ecco come gli è stato consegnato e come lo ha speso.

Forse in pochi ricorderanno il suo nome, ma sicuramente la sua faccia vi dirà qualcosa. Nicolò Scalfi, oltre che uno dei secchioni de La Pupa e il Secchione, è il giovanissimo Campione di Caduta Libera, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ha mantenuto il titolo per ben 88 puntate, da fine ottobre 2018 fino al 6 luglio 2019, raccogliendo un ingente montepremi. E la domanda che si fanno i fan è: come ha speso il bel gruzzoletto?

Nicolò Scalfi: come ha speso il montepremi di Caduta Libera

Nel corso delle 88 puntate in cui è stato Campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi ha messo insieme 760 mila euro.

A distanza di alcuni anni dalla sua ultima puntata al game show condotto da Gerry Scotti, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato come ha speso e come sono arrivati i soldi del montepremi.

“Dopo circa sei mesi (dalla sua ultima puntata, ndr) mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera. – Racconta Nicolò – La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico.

Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.

Poi continua: “Come li ho spesi? Sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Studio Lettere Moderne, vorrei fare il giornalista sportivo. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo”.

Nicolò Scalfi: il suo percorso a Caduta Libera

Dalla fine del 2018 fino a metà del 2019, Nicolò Scalfi, ha intrattenuto il pubblico del celebre game show di Canale 5 con il suo grande talento rispondendo a tutti i quesiti in modo corretto e facendo cadere uno dopo l’altro tutti i concorrenti avversari.

Il giovane Campione ha tenuto i telespettatori incollati alla tv anche per la sua storia d’amore con un’altra concorrente di Caduta Libera. Storia d’amore nata e finita proprio sopra alle botole del game show.

Niccolò Scalfi all’Isola dei Famosi?

Le sue parole

Qualche anno fa il nome del giovane Campione di Caduta Libera era finito anche nella lista dei possibili naufraghi de L’Isola dei Famosi. A questo proposito Nicolò Scalfi ha spiegato che: “Non ho espressamente detto che mi sarebbe piaciuto partecipare a L’Isola dei Famosi.

Considerando però che sul web circolavano queste voci ad una domanda specifica riguardo i reality a cui mi sarebbe piaciuto partecipare ho fatto due nomi: ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Pechino Express’. Mi alletta l’idea di mettermi in sfida con me stesso e di scoprire posti nuovi e particolari“.

Infine su Pechino Express, la cui nuova edizione è iniziata da pochissimo, aggiunge: “‘Pechino Express’ l’ho sempre seguito come programma e credo che attraverso un’esperienza di questo tipo io possa farmi conoscere meglio al pubblico”.

Da poco lo vediamo tra gli studiosi nel programma La Pupa e Il Secchione condotto da Barbara D’Urso.