Nicolò Scalfi, chi è l'intellettuale de La Pupa e il Secchione: la vittoria a Caduta libera e la vita privata

Nicolò Scalfi si prepara ad una nuova avventura tv, dal momento che è stato scelto per affiancare una delle showgirl protagoniste de La Pupa e il Secchione. Il ragazzo però deve la sua notorietà ad un altro programma Mediaset, Caduta Libera – a cui ha partecipato nell’edizione andata in onda nel 2018-2019, conquistandosi l’affetto non solo del pubblico ma anche dello stesso conduttore (Gerry Scotti).

Nicolò Scalfi, chi è e cosa fa oggi l’ex protagonista di Caduta Libera

Classe 1999, Nicolò Scalfi è entrato nelle case e nel cuore degli italiani per aver partecipato a ben 88 puntate (compresi però gli episodi speciali) di Caduta Libera, il quiz televisivo condotto da Gerry Scotti.

Originario di Brescia, ai tempi del programma studiava Design industriale, ma ha preferito cambiare percorso di studi e oggi si è iscritto a Lettere Moderne per l’Editoria nella sua città, dove lavora anche come giornalista sportivo per Brescia Oggi.

Tempo dopo aver finito il suo percorso nel noto programma di Canale 5, Nicolò ha raccontato cos’ha fatto con i soldi vinti (circa 760mila euro in gettoni d’oro), rivelando di aver utilizzato il montepremi vinto per concedersi una vacanza con gli amici, aiutare la mamma con qualche spesa e il resto lo ha investito per pagarsi gli studi.

Per quanto riguarda l’amore, Nicolò aveva iniziato a frequentare Valeria Filippetti, conosciuta durante il programma ma poi aveva presentato a Gerry Scotti un’altra ragazza, Sara Mustari (con la quale però oggi non ci sarebbe più nulla). Di recente – durante le sue ultime interviste – ha svelato di essere single e di essere troppo selettivo con le donne. Chissà però se nella nuova avventura in tv per La Pupa e il Secchione non trovi di nuovo l’amore.

La Pupa e il Secchione: quando inizia e chi sono i concorrenti

Questa sera tornerà sul piccolo schermo La Pupa e il Secchione, quest’anno condotto da Barbara D’Urso, che ha avuto anche la brillante intuizione di dare un nuovo volto al format.

In questa nuova evizione infatti la struttura del programma sarà a metà tra un reality show (dal momento che i concorrenti saranno ospitati per tutto il tempo in una villa) e il quiz televisivo a cui il pubblico è già abituato.

Il meccanismo sarà invece il medesimo e a delle showgirl piuttosto note – che ricalcano lo stereotipo della bella poco acculturata – saranno affiancati dei secchioni che avranno il compito di farle studiare in vista delle prove.

In questi giorni erano stati confermati i nomi di Paola Caruso Mila Suarez, Flavia Vento, Asia Valente, Maria Laura De Vitis, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e Aristide Malnati ma alcuni di loro al momento non sono affatto sicuri.

Soltanto ieri infatti la Caruso ha rivelato di essere stata ricoverata per una reazione allergica alla polvere e al momento non è stato confermato se riuscirà ad arrivare nella villa; tra quelli che invece non erano dati per certi c’era Lorenzo Orsini, che in queste ore ha smentito il suo arrivo nel programma.

Infine tra i giudici era stata confermata la presenza di Antonella Elia, che però ha dovuto rinunciare perché risultata positiva al Covid.

In ultima battuta, è noto che Barbara D’Urso voleva fortemente anche Soleil Sorge tra i giudici del programma e proprio in queste ore è stato reso noto che l’ex gieffina ha accettato l’invito.