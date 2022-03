Quo Vado?: Checco Zalone torna protagonista su Canale 5 con il film campione d’incassi

Checco Zalone prende nuovamente posto su Canale 5 con il suo film campione d’incassi che ha battuto tutti i record italiani. Quo vado? ci mostra il personaggio interpretato dal comico barese impegnato a difendere strenuamente il suo caro posto fisso tanto duramente conquistato. Checco si renderà protagonista di svariate peripezie in giro per il mondo, dalla Norvegia all’Africa, dal suo piccolo comune fino a Roma in una serie di equivoci esilaranti nei quali spiccherà per voglia di non fare nulla anche se l’amore lo cambierà per sempre. Le curiosità, la trama ed il cast del film in onda su Canale5 giovedì 17 marzo 2022.

Quo Vado?: le curiosità ed il cast del film

Quo vado? è un film uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2016 per la regia di Gennaro Nunziante. Questo è il quarto ed ultimo capitolo che ha visto collaborare il sodalizio artistico che ha legato il regista a Luca Medici, in arte Checco Zalone, e che ha battuto tutti i record di incassi del cinema italiano.

La pellicola giunge dopo i successi riscossi con Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle e fa segnare il record italiano come film che incassato di più con i suoi 65,3 milioni di euro, ad un passo dal capolavoro di Avatar, e risultando per l’appunto il film italiano che ha incassato di più.

Al fianco del personaggio di Checco Zalone, indiscusso protagonista della pellicola, ruotano una serie di personaggi secondari capitanati da Valeria, interpretata da Eleonora Giovanardi, che gli farà conoscere l’amore vero cambiandolo per sempre.

Gli altri personaggi prendono il volto di Sonia Bergamasco, la perfida dottoressa Sironi, Lino Banfi, nei panni del Senatore Nicola Binetto, la compianta Ludovica Modugno nei panni della madre di Checco ed ancora gli altri attori Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Sebastian Duccio e Paolo Pierobon.

Quo Vado?: la trama della pellicola

Il film ci mostra inizialmente Checco Zalone in un luogo imprecisato dell’Africa, dove si ritrova a raccontare come mai si trova lì ad una tribù che vorrebbe mangiarlo. L’opera del simpatico personaggio di convincimento nei confronti dei suoi rapitori sarà piena di aneddoti ed equivoci che lo dipingeranno per quello che è: un opportunista aggrappato al posto fisso.

Checco è infatti la personificazione di questo stereotipo che lo ha portato a difendere con le unghie e con i denti il suo stipendio, finendo a lavorare anche in Norvegia.

Sarà proprio qui che incontrerà l’amore della sua vita che sarà l’unica cosa che gli farà cambiare idea.