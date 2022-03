Soleil Sorge svela chi avrebbe voluto vincesse il GfVip 6 e non mancano frecciatine a Jessica Selassiè

Da concorrente del Grande Fratello Vip a giurata ufficiale de La Pupa e Il Secchione, Soleil Sorge non si ferma un attimo ed è diventata un volto davvero noto della nostra tv. Reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia l’ex gieffina è tornata a parlare dei suoi compagni d’avventura, lanciando anche qualche frecciatina, soprattutto a Jessica Selassiè, vincitrice del Grande Fratello Vip 6, svelando chi secondo lei avrebbe meritato di vincere più della principessina etiope. Le sue parole.

Soleil Sorge: chi avrebbe voluto vincesse il Grande Fratello Vip 6

Molti la vedevano come probabile vincitrice del GfVip6, ma Soleil Sorge in seguito a una nomination di Manila Nazzaro (che sperava e pensava in realtà di mandarla in finale) si è trovata fuori dalla porta rossa della Casa più famosa d’Italia.

Intervistata a Casa Chi ha espresso la sua opinione sulla vincitrice dell’edizione, Jessica Selassiè: “Sono felice per Jessica”. Aggiungendo anche che: “C’è una minima parte in ogni persona che gioca che vuole vincere. Però penso anche che la vera vittoria stia in quello che si è dato, ma soprattutto in ciò che viene dopo il Grande Fratello. Ciò che riguarda te stesso, ma anche il confronto con il pubblico.

Tante cose fanno la vittoria”.

Soleil ha, inoltre, svelato chi avrebbe voluto vincesse il GfVip6. “Allo stesso tempo penso che sì, avrebbe dovuto vincere qualcun altro. Per me c’erano diversi vincitori, io avrei voluto vedere Davide vincere. Ti dico la verità. – Poi ha aggiunto – È stato un amico per me, abbiamo condiviso tanto. Ha rappresentato lo spirito del Grande Fratello, la strategia ma anche l’intrattenimento. Ho sempre apprezzato la sua gentilezza e la sua educazione. Penso che sia stato l’unico a non aver peccato con i momenti di sclero. Sarebbe stato un bel vincitore”.

Soleil Sorge e le coppie nate all’interno della Casa del GfVip

L’intervista, poi, è proseguita con domande sulle coppie nate sotto l’occhio sempre vigile del GfVip. Soleil Sorge ha detto la sua su ogni coppia.

Partendo da quella formata da Jessica Selassiè e Barù Gaetani, l’ex gieffina ha lanciato una frecciatina alla vincitrice.

Infatti ridendo ha affermato: “Posso dire la coppia Jessica- Barù che si è già rotta?” Poi ha proseguito esprimendo la sua opinione su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sono io la loro Cupido, quindi non posso che tifare per la loro storia”.

Su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha replicato solamente che “sembrano innamoratissimi”, mentre su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non si è espressa più di tanto: “Gianmaria e Federica, non li ho ancora vissuti.

Non ti so fare un pronostico in questo caso”.

Per ultimi ha lasciato Delia Duran e Alex Belli con cui, tramite varie dinamiche, ha animato l’edizione del GfVip che si è appena conclusa. Su di loro l’influencer ha semplicemente dichiarato: “Spero che possano trovare la loro strada e la loro felicità”.