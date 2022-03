Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 19 e 20 marzo 2022

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

Il mondo dello Zodiaco e dei segni è davvero vasto e sempre in evoluzione, che permette però di entrare in contatto con parti, anche nascoste e sconosciute, di noi stessi. L’aura di mistero che ruota da sempre attorno ad astri, stelle e pianeti porta con sé grandi aspettative da parte di appassionati e curiosi, sempre pronti ad informarsi e conoscere l’andamento delle singole giornate. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno godere della positiva posizione di Venere, che porterà con sé grandi rivoluzioni in ambito amoroso e sentimentale, facendo nascere anche grandi amori e intriganti colpi di fulmine del tutto inaspettati. In generale il vostro fascino attrattivo vi permette di circondarvi, anche sul lavoro, di persone fidate e che pendono dalle vostre labbra: approfittate di questo momento, dando finalmente libero sfogo alla vostra fame di successo, senza eccedere nella superbia.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro avranno modo di sviluppare la dote, a volte sotterrata, dell’ascolto verso una specifica persona. Sarebbe bene se, ogni tanto, vi soffermaste sulle esigenze di chi vi sta intorno, senza pretendere sempre qualcosa in cambio. In caso di conflitti o incomprensioni nette, non perdete tempo cercando di aggiustare ciò che non potrà mai più risolversi: aprite i vostri orizzonti e cercate intorno a voi nuovi orizzonti da esplorare e con cui entrare in intimo contatto.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Ottime previsioni per voi del segno dei Gemelli, fortissimi dal punto di vista sentimentale e, di base, molto ricettivi per quanto riguarda emozioni e amore.

I single saranno largamente influenzati dal transito di Venere, messaggera di importanti e interessanti incontri. La vostra spiccata energia si diffonderà anche sul posto di lavoro e molti riconosceranno, finalmente, il vostro grande e costante impegno. Siate felici e orgogliosi di voi stessi e procedete su questo cammino.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Voi del segno del Cancro state lavorando molto e tutte le vostre energie confluiscono negli impegni e incarichi di tipo professionale.

State seguendo più progetti contemporaneamente e, in ogni cosa che fate, sapete trovare gli aspetti di rilievo, capaci di sapervi far ottenere la considerazione che meritate. I frutti del vostro impegno saranno ben visibili già da lunedì, ma sabato e domenica potrete benissimo crogiolarvi nella soddisfazione e contentezza di tutto ciò che state portando avanti in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Novità in arrivo per i nati sotto il segno del Leone, che scopriranno fatti e caratteristiche nuove di sé stessi e del mondo che li circonda, rimanendo di stucco.

Mantenete un comportamento composto e serio, permettendo anche agli altri di avvicinarsi a voi, senza timore di violare la vostra vitale indipendenza. Chi, al momento, è alla ricerca dell’anima gemella avrà grandi opportunità di entrare in contatto con persone nuove che sicuramente sapranno come ravvivare la vostra quotidianità.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine saranno circondati dall’amore in questo fine settimana, favorevole soprattutto per i single o per chi ha da poco chiuso una relazione. Nuovi e forti sentimenti sono all’orizzonte, che potrebbero anche trasformarsi velocemente in grandi e duraturi amori.

In campo professionale ci sono ottime probabilità di ottenere il successo tanto sperato, anche grazie ad opportunità sempre più interessanti che busseranno presto alla vostra porta, scardinandola.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia dovranno tenere gli occhi ben aperti durante tutto il corso del weekend: una persona intorno a voi non sta agendo con sincerità e cerca di mettervi i bastoni tra le ruote. Non fatevi scoraggiare da questo momento, ma sappiate analizzare i pro e i contro di ogni situazione e relazione. La posizione sfavorevole del Sole, oscura il vostro stato d’animo rendendovi più spenti e debilitati del solito, ma soltanto se saprete difendervi dalle influenze altrui conoscerete la vittoria.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione si sentono alquanto annoiati in questo periodo e, in particolare nella vita di coppia, cercano assiduamente di organizzare momenti in cui divertirsi e trascorrere momenti di allegria. Non siete disposti a vivere nella superficialità insita nelle vostre relazioni personali, ma neanche ad accontentarvi troppo della situazione che state vivendo. Non affaticate troppo il vostro fisico in questo momento di ricerca spasmodica di questa voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Le relazioni sociali saranno davvero proficue per voi del segno del Sagittario, che verrete investiti da un’onda di curiosità e intraprendenza.

Non abbiate paura di esporvi e mettervi in gioco: le persone intorno a voi, anche quelle che conoscete da poco, saranno affascinate fortemente dalla vostra personalità. Questo fine settimana sarà particolarmente interessante anche dal punto di vista lavorativo: con il vostro grande moto d’impegno, sentirete la soddisfazione dentro di voi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Per voi del segno del Capricorno è arrivato il momento di mettere in chiaro alcuni aspetti non molto chiari all’interno della vita di coppia, satura di piccole incomprensioni. Dovrete armarvi di molta buona volontà se vorrete risolvere tutte queste situazioni, senza rovinare seriamente il rapporto con il vostro partner. Non siate troppo autoritari, ma lasciate esprimere anche le difficoltà del prossimo, avendo la gentilezza di non mettere in prima posizione soltanto i vostri problemi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario potranno finalmente risolvere e alleggerire una determinata situazione sentimentale, magari direttamente quella instaurata con il proprio partner. Sarete in grado di liberare le vostre emozioni, senza paura di apparire deboli o indifesi. L’affetto e l’amore che vi legano alla persona del cuore saranno gli strumenti necessari al fine di condividere una certa intimità, da troppo tempo accantonata. Siete più desiderosi di romanticismo e condivisione della vostra parte più infantile.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Voi del segno zodiacale dei Pesci dovrete combattere, con tutte le vostre forze, per trasformare tutti i vostri sogni in realtà. Le emozioni saranno fortissime durante questo fine settimana, ma potrete raccogliere i semi di questo periodo soltanto dal 22. Non fatevi abbattere dalle prime difficoltà: approfittate, invece, di tale emotiva energia per spingere sempre in avanti, verso la conquista dei vostri interessi. Alcune persone, insieme alle loro negatività, andranno lasciate nel passato.