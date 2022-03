Oroscopo Gemelli domani 25 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, quella che vi attende alle porte di questa giornata di venerdì sembra essere una giornata leggermente fastidiosa, con una Luna piuttosto imbronciata con voi. Forse in amore non vi sentite così tanto a vostro agio con il partner, più tentati dal lasciarvi tutto alle spalle che dal trovare una soluzione, ma non siate avventati.

Il lavoro avanza tranquillamente, ma senza troppe novità.

Oroscopo Gemelli, 25 marzo: amore

La giornata amorosa di venerdì, insomma, sembra volervi far pesare sulle spalle l’opposizione della Luna. Occhio, perché sembra spingervi a rivalutare un pochino il rapporto. Per alcuni di voi carissimi Gemelli impegnati l’idea migliore potrebbe sembrare lasciarsi tutto alle spalle, cercando qualcosa di nuovo altrove, magari più gratificante.

Riflettete bene, meglio non prendere decisioni avventate.

Oroscopo Gemelli, 25 marzo: lavoro

Il lavoro, invece, in questo periodo sembra procedere in maniera piuttosto buona per voi carissimi amici dei Gemelli, ma senza che i vostri sforzi riescano a portarvi verso una vera e propria novità o miglioria.

Siate pazienti, sempre senza perdere le speranze e dando il massimo ogni giorno, vedrete a breve che il successo non è così tanto lontano come potrebbe sembrarvi, datevi da fare!

Oroscopo Gemelli, 25 marzo: fortuna

Infine, per quanto riguarda la fortuna, in questa giornata di venerdì non sembra avere grandissime sorprese in serbo per voi carissimi amici nati sotto i Gemelli. Non preoccupatevi e cercate di stare attenti a quello che dovete affrontare.

