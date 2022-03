Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 25 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 25 marzo per i nati in Scorpione dopo una settimana un po’ pesante in cui è stato difficile capire bene che direzione prendere, vi consiglia di eliminare tutti i pensieri negativi, anche se tutto sembra difficile da portare avanti in questi giorni! Anche in amore state agendo con una posizione contraria di Venere, quindi le situazioni in famiglia potrebbero essere agitate.

I vostri dubbi sul come procedere sono dati dall’incertezza del periodo e da un Marte che continua ad essere contrario, cercate di concentrarvi di più su voi stessi, le azioni compiute in passato possono darvi spunti su come affrontare il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 marzo: amore

In amore, cari Scorpione, state facendo tutto il possibile, vero è che le stelle non sono il massimo in questi giorni per darvi man forte sulle questioni affettive! Come sapete questo marzo non è un mese particolarmente passionale, ma l’energia è buona per superare le difficoltà, sopratutto se dovete scegliere cosa fare in una relazione in cui non siete convinti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Scorpione, meglio scegliere subito se siete indecisi sul cosa fare, anche se sicuramente state vivendo un periodo faticoso, fatto di molti impegni, le possibilità di successo ci sono, lasciate nel passato i pensieri negativi, vi distolgono dagli obiettivi che siete in grado di raggiungere con la vostra perseveranza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 marzo: fortuna

La sensazione di essere presi di mira dal destino vi causa agitazione, cari Scorpione da domani l’oroscopo vi consiglia di evitare lo stress, puntate a trovare stabilità nel week end, pianificando dei momenti in cui condividere il tempo con chi vi vuole bene per fare il pieno di energia e ripartire con una marcia in più.

