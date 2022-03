Marta Fascina incinta di Silvio Berlusconi? Le voci a pochi giorni dalle nozze simboliche del politico 86enne

Girano voci sulle “quasi nozze” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, e in particolare sul fatto che la giovane compagna dell’ex Cavaliere possa essere incinta. Secondo alcuni ben informati, pare che la 32enne sia in dolce attesa insieme al politico 86enne, che ha cinque figli dai precedenti matrimoni. Un’ipotesi che non sembra impossibile, e che potrebbe spiegare la sfarzosa cerimonia simbolica tenuta per celebrare la loro unione.

“Marta Fascina è in dolce attesa”: i rumors su Silvio Berlusconi

È Roberto Alessi di Novella2000 a rivelare il gossip che vede coinvolti Marta Fascina e Silvio Berlusconi, di cui si sono celebrate le nozze simboliche.

“Marta potrebbe essere in attesa“, ha scritto il giornalista, “Lei ha solo 32 anni ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età e sto parlando di 60 anni fa“. Alessi cita fonti di “salotti che contano” dove l’ipotesi sarebbe considerata tutt’altro che impossibile.

Il “matrimonio” tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi

Marta Fascina e Silvio Berlusconi sono insieme dal 2020, dopo la rottura del leader di Forza Italia con Francesca Pascale. I due hanno recentemente deciso di celebrare nozze simboliche, dopo due anni in cui sono stati inseparabili e si sono mostrati come una coppia solida in più occasioni.

La cerimonia ha visto la partecipazione della cerchia più stretta di Berlusconi a Villa Gernetto, dove però era assente il figlio Pier Silvio Berlusconi. I rumors hanno parlato di resistenze da parte dei figli dell’ex Cavaliere a questa unione, che ora potrebbe portare anche delle aggiunte al clan Berlusconi.

Era invece estasiata la sposa, con vestito bianco da favola, nonostante l’unione non abbia valore legale. Certamente però manda un segnale forte alla famiglia: Marta Fascina, a differenza di alcune illustri ex di Berlusconi, è lì per rimanere e il suo ascendente sul patriarca sembra più solido che mai.