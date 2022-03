Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 26 e 27 marzo 2022

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022

L’arrivo del fine settimana porta con sé grandi momenti di relax e riposo, pieni di allegria e spensieratezza, lontani dal caos e dalla monotonia della settimana. Anche questa volta l’Oroscopo è pronto a prevedere l’andamento di queste due giornate, aiutando a comprendere il miglior modo di agire e pensare. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022?

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete percepiranno una certa tensione, che non permetterà loro di vivere due giornate leggere e libere da stress e agitazione.

Sarà difficile per voi scrollarvi di dosso tale sensazione e ci potrebbe voler del tempo prima di sentirvi di nuovo energici e propositivi. In ambito lavorativo state portando avanti molti progetti davvero interessanti ed è su questi che dovrete concentrarvi per evitare di pensare troppo a ciò che vi disturba.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro vivranno giornate alquanto stimolanti in questo fine settimana e, finalmente, si sentiranno carichi e determinati, anche a livello fisico.

La stanchezza cronica delle ultime settimane verrà cacciata nel dimenticatoio e sarete più intraprendenti che mai. In ambito professionale dovrete sfoderare molta pazienza e temperanza, ma i risultati non tarderanno ad arrivare e vi sentirete davvero soddisfatti di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli siete davvero presi da una mole considerevole di lavoro, che non vi lascia il tempo di fermarvi a ragionare un secondo. Percepite la spossatezza tipica di un impegno come il vostro, ma vi sentite ancora attirati maggiormente dal dovere e meno dal piacere.

Importanti novità potranno bussare alla vostra porta sabato o domenica, dandovi, ancora una volta, la voglia di mettervi in gioco e vincere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

I nati sotto il segno del Cancro saranno sommersi da sempre nuovi impegni lavorativi, che non lasceranno spazio a sentimentalismo e divertimento. Amate la vostra occupazione, ma sarebbe meglio lasciare stare, almeno per questo fine settimana. In amore, infatti, le cose non vanno per il verso giusto, forse anche a causa della vostra freddezza e distanza dal partner.

Dovete imparare a bilanciare meglio dovere e piacere, per evitare di lasciare qualcosa o qualcuno da parte.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Ottime previsioni per voi del segno del Leone, che godrete di profondo romanticismo e affetto da parte del partner e delle persone care. Sarete circondati dal sostegno di coloro che tengono a voi, dandovi la motivazione per condividere sempre più dolci momenti. Tutta questa potente energia si rifletterà anche sulla socializzazione e sul lavoro: luoghi in cui potrete conoscere e portare avanti fruttuose relazioni, che potrebbero anche intensificarsi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine si stanno riprendendo, fisicamente e moralmente, dopo un periodo di costante tensione e stress. Il vostro corpo ha subito maggiormente di tutta questo carico emotivo, tanto da farvi sentire perennemente sull’orlo di una profonda crisi. Riposate i nervi durante questo weekend, lasciando per un attimo da parte il lavoro. Soltanto così riuscirete ad acquisire nuovamente le forze per scendere in campo e ottenere i riconoscimenti che meritate.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Per voi del segno della Bilancia i sentimenti rimarranno stabili e non ci saranno grandi cambiamenti, dandovi l’impressione che ci sia qualcosa che non funziona del tutto. Potreste sentire la malinconia di tempi passati dove vivevate sereni e spensierati la vostra relazione. In ambito lavorativo, presto, godrete di molti successi e percepirete una generale soddisfazione personale, che vi spingerà verso sempre più interessanti sfide.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

La posizione avversa di Urano darà del filo da torcere a voi del segno dello Scorpione, ma non dovrete abbattervi, perché tale passaggio potrebbe accendere in voi nuovi stimoli e voglia di combattere per quello che volete davvero nella vita. La necessità impellente di cambiamento potrebbe portare alcuni di voi alla decisione di cambiare lavoro o trasferirvi, spinti dal fascino della novità e di nuovi cammini da percorrere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Ultimamente, voi del Sagittario, siete troppo spesso nevrotici ed irascibili, incapaci di mantenere la calma e costantemente insofferenti verso qualsiasi cosa.

Questo non è sicuramente il modo giusto per risolvere alcune situazioni che si sono rivelate critiche, ma, al contrario, dovrete gestire meglio i vostri bollenti spiriti. Evitate, anche in amore, di agire d’istinto e senza ragionare: le conseguenze di tali azioni potrebbero causare rotture definitive.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che si prendono spesso cura delle relazioni e le coltivano come se fossero germogli appena sbocciati. Gli amici intorno a voi sanno che possono contare su di voi nel momento del bisogno e sono, a loro volta, pronti a supportarvi. Sabato e domenica, infatti, saranno giornate da dedicare agli affetti e soprattutto al partner: il vostro amore sarà la luce in fondo al tunnel della pesantezza settimanale.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario hanno instaurato, nelle ultime settimane, delle ottime relazioni e sono riusciti ad integrarsi al meglio nel nuovo giro di amicizie. Continuate a prendervi cura di tali relazioni perché saranno le vostre ancore nei momenti di maggior bisogno e necessità. Per chi ancora è alla ricerca dell’anima gemella, questi nuovi incontri potrebbero essere interessanti e anche romantici. Prendetevi cura di voi stessi e delle persone che vi vogliono bene.

Leggi l’oroscopo di oggi e di domani.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Marte, Venere e Urano sono entrati nel vostro segno, cari Pesci, portando con loro grandi cambiamenti e importanti novità in ambito relazionale e sociale. Da tempo vi siete chiusi nella vostra comfort zone di tranquillità, ma è giunto il momento di liberarvi delle gabbie che le vostre paure hanno costruito. Anche i rapporti già sedimentati hanno bisogno di essere considerati e non abbiate timore di avanzare una cena o anche un semplice caffè.