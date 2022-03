Previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana: come procederà il weekend per questo segno

Lo Zodiaco impera anche durante il fine settimana, influenzando positivamente alcuni segni e sfavorendone altri: in questo caso, all’ultimo gradino della classifica, appare uno dei 12 segni zodiacali, governati da particolari e specifici elementi. La sorte non sempre è dalla parte di tutti, ma spesso si alterna e da buona diventa nemica. Ecco le previsioni per il segno più sfortunato del weekend: come evolveranno sabato 26 e domenica 27 per questo povero segno.

Il segno più sfortunato del weekend: Cancro

Il segno d’acqua per eccellenza, il Cancro, in queste due giornate di sabato e domenica, ottiene l’ultimo posto all’interno della classifica dei 12 segni zodiacali, a causa di alcune situazioni poco chiare che lo mettono sotto pressione. Ultimamente state mettendo in discussione ogni singolo carattere della vostra vita, dall’amore al lavoro, fino agli hobby e alle passioni. Il caos che vi circonda vi isola, ancora di più, all’interno del duro guscio che chiamate comfort zone, ma priva di vie d’uscita talvolta.

In linea di massima siete stanchi, incostanti e fate davvero fatica a concentrarvi anche su piccole e semplici mansioni quotidiane. Tutto intorno a voi appare avvolto da una nube di caos, che non vi fa stare per niente tranquilli. Questa particolare situazione, però, non vi permette di sfruttare alcune importanti opportunità che si presentano alla vostra porta: fate attenzione e osservate con raziocinio la realtà che vi circonda, senza esserne terrorizzati.

Previsioni delle stelle per la prossima settimana, per il segno del Cancro

Dalla prossima settimana, voi del segno del Cancro, subirete ancora un pochetto l’arrivo irruento della primavera, che vi renderà fiacchi e scarsi di energia e vitalità.

Probabilmente sentirete la necessità di momenti di sano riposo, ristorativo e utile al vostro benessere psicofisico. La vostra mente, al contrario, sarà molto attiva e, a tratti, elettrica: un vero e proprio serbatoio di idee e ragionamenti, utili ad allenare anche il pensiero positivo.