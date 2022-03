Oroscopo Paolo Fox Leone domani 30 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 30 marzo per i nati sotto il segno del Leone vi mette un po’ in guardia nei confronti di ciò che vi può capitare in questi giorni, ci vuole un attimo per raccogliere le idee perché tutto è in revisione, anche l’amore, a causa di un umore un po’ ballerino.

Questa è la settimana che finirà con una dissonanza della Luna importante, per questo è necessario concentrarsi su ciò che va meglio, come l’ambito professionale. Siete decisamente in crescita sul lavoro, anche se risulta sempre saggio non agire d’impulso, ma riflettere bene su ogni cosa se volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 marzo: amore

In ambito sentimentale ci vorrà molta cautela, perché con l’opposizione di Venere fino ai primi giorni di aprile, potreste discutere più del solito, anche i rapporti solidi troveranno momenti difficili da superare, delle prove che coinvolgono anche le amicizie! Sarà più difficile del solito interpretare le emozioni, il consiglio è di agire con calma.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 marzo: lavoro

Se avete cambiato lavoro da poco, cari Leone, è probabile che sentiate tutta la pressione di chi si approccia da poco ad una professione, ma tra poche settimane potrete già avere belle soddisfazioni!

Le stelle vi proteggono, ma sul lungo periodo, quindi dovrete imparare ad agire con pazienza e non affrettare i tempi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 marzo: fortuna

Se vi sentite particolarmente stressati potete trovare momenti, da domani, per scaricare la tensione. Vi serve per continuare ad avere il giusto atteggiamento in caso dobbiate risolvere ancora questioni in sospeso!

Cari Leone, questa fine del mese promette bene per voi, potrebbero arrivare novità che sapranno come risollevarvi lo spirito.

