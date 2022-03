Will Smith si scusa con Chris Rock e con l’Academy dopo la sberla data al comico sul palco degli Oscar 2022

In un lungo post condiviso su Instagram arrivano anche le scuse per Chris Rock da parte di Will Smith dopo il pugno alla cerimonia degli Oscar. Le parole piene di rammarico dell’attore.

Poco prima di vincere l’Oscar come miglior attore protagonista, Will Smith ha dato una sberla in piena faccia a Chris Rock per una frase, impossibile da giudicare come una battuta, sullo stato di salute di sua moglie. Nel suo discorso nella consegna della famigerata statuetta dorata Will Smith si è scusato con l’Academy per il suo comportamento, ma l’attore non ha mostrato nessun dispiacere verso il cabarettista. Ora, però, compare un lungo post su Instagram.

Will Smith e il lungo post su Instagram

Dopo aver fatto passare alcuni giorni, sembra che la rabbia del momento sia stata sbollita e che Will Smith abbia ragionato sul suo gesto violento.

Sul suo profilo Instagram, ha infatti, condiviso un lungo post. In esso Will Smith si scusa con Chris Rock e si leggono nuovamente anche le scuse all’organizzazione dei premi Oscar – che per ora pare non averlo ancora perdonato – inoltre, l’attore ragiona sulla violenza: “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. – comincia il post di Will Smith – Il mio comportamento della sera scorsa agli Academy Awards è stato inaccettabile e ingiustificabile. Le battute a mie spese sono parte del mio lavoro, ma una battuta sulla condizione medica di Jada (Pinkett Smith, la moglie, ndr) è stato troppo da sopportare per me e ho reagito emotivamente”.

Le scuse a Chris Rock e all’Academy da parte di Will Smith

Poi si leggono le scuse a Chris Rock, le prime da parte di Will Smith dato che durante il suo discorso agli Oscar si era scusato solamente con l’Academy. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato inopportuno ed ero nel torto. Sono in imbarazzo e le mie azioni non sono state indicative dell’uomo che sono. Non c’è luogo per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

Il post continua con nuove scuse verso l’Academy e tutto il pubblico: “Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello show, tutti i partecipanti e tutti i telespettatori in tutto il mondo”.

Infine, Will Smith conclude il suo discorso social scusandosi con la famiglia Williams, protagonisti del film per cui ha vinto l’Oscar. “Vorrei anche scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard (il film per cui ha vinto l’Oscar, ndr). Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi.

Sono un continuo work in progress. Sinceramente, Will”.

Will Smith e Chris Rock: cosa è successo agli Oscar 2022

La cerimonia di consegna dei premi Oscar è sempre ricca di momenti iconici. Uno di quelli del 2022 è sicuramente il pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock perché infastidito da una battuta infelice sullo stato di salute di Jada Pinkett Smith, sua moglie.

Durante il suo discorso dopo aver ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista, Will Smith si è scusato con l’Academy per il comportamento mostrato, ma non con Chris Rock. Da quanto scritto dall’Academy su Twitter, sembra che l’organizzazione non abbia ancora perdonato Will Smith e il suo comportamento e girano persino voci che l’attore possa perdere l’Oscar vinto.

Chissà se cambierà qualcosa dopo la condivisione del lungo post appena riportato sopra. Intanto attendiamo anche la risposta di Chris Rock, se mai questa arriverà.