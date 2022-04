Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 2 e 3 aprile 2022

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Fine settimana è uguale a pace e relax, soprattutto se la settimana appena trascorsa è stata piena di prove difficili e impegni impossibili da posticipare. La voglia di allontanarsi per un breve lasso di tempo dal perenne caos quotidiano spinge molte persone a preparare ed organizzare momenti spensierati da trascorrere, magari, con la famiglia o il partner. Anche le stelle vengono in aiuto e evidenziano, in modo alquanto preciso, l’andamento delle giornate. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno godere, in questo weekend, di grandi ed importanti soddisfazioni, soprattutto a livello personale e sentimentale. Dopo un periodo di stallo emotivo sentirete dentro di voi il richiamo dell’amore, che tornerà nelle vostre vite con forza e determinazione. Anche sul posto di lavoro riscoprirete il piacere di impegnarvi in qualcosa che vi interessa particolarmente. Sono favoriti gli incontri per i single.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro portano, come spesso accade, troppi pesi sulle loro spalle rischiando di arrivare stanchi e affaticati a fine settimana. Famiglia, lavoro, relazioni sociali e impegni non vi rendono la vita facile. In ambito sentimentale potrebbero, però, verificarsi dei miglioramenti e vivrete attimi di grande sintonia con il vostro partner. Professionalmente dovrete, invece, agire con cautela e non lasciarvi prendere troppo dalle spese.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Troppa agitazione per voi del segno dei Gemelli, che non riuscite a concentrare le vostre energie verso il partner o la situazione lavorativa, apparendo perennemente disordinati e con la testa fra le nuvole.

Il passato e i dolori che avete provato ritornano nel vostro presente a farvi compagnia durante le giornate, facendovi sentire alquanto scarichi e malinconici. Non lasciatevi, però, sovrastare da questi pensieri negativi e apritevi ad orizzonti sempre nuovi e maggiormente propositivi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Per voi del segno del Cancro questo fine settimana permetterà di rimediare ad alcuni problemi sul posto di lavoro e anche economici, che non vi hanno fatto dormire sonni tranquilli nell’ultimo periodo.

La maggior parte delle incomprensioni saranno sanate e potrete gettare nel passato ogni tipo di stress e agitazione. In ambito sentimentale avrete modo e tempo di interagire positivamente con il partner, dedicando anima e corpo al consolidamento della vostra relazione.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Incomprensioni e malumori non hanno sicuramente aiutato voi del segno del Leone, che non avete avuto neanche il tempo di rendervi conto di quanto caotica era la vostra routine settimanale, piena di imprevisti di ogni sorta. Il vostro amore per il dovere, vi ha resi alquanto distaccati affettivamente e sentimentalmente nei confronti della vostra famiglia e del partner, se ne avete.

Il momento di subire la vita è finito: bisognerebbe iniziare a bilanciare meglio obblighi e piaceri.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono mettere il punto ad alcune situazioni che non possono più essere sanate, soprattutto quando provocano dolore e malessere. Anche alcune persone tossiche dovranno essere allontanate dalla vostra vita, se non volete rischiare di mettere in secondo piano il vostro personale benessere psicofisico.

Non siate eccessivamente critici e severi con voi stessi, ma prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia si sentiranno pervasi da una forte ed elettrica energia che permetterà loro di superare e risolvere gran parte degli intoppi che hanno avuto luogo negli scorsi mesi. Gli incarichi lavorativi più vecchi dovranno terminare e, soltanto così, potrete spostare la vostra attenzione su stimolanti novità. Aprile sarà il mese della rivincita e non ci sarà più spazio per ripensamenti e monotonia generale.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono davvero motivati durante tutto il corso del fine settimana, caratterizzato da grandi e importanti incontri sentimentali e lavorativi. In ambito professionale state prendendo parte a nuovi progetti da condividere con colleghi e collaboratori fidati e sui quali potete sempre contare. Potrebbe anche essere il momento giusto per consolidare una relazione, magari facendo il grande passo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Voi del segno del Sagittario siete davvero combattivi e non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno, neanche per sbaglio. In amore questa vostra energia potrebbe essere d’intralcio e potrebbero nascere anche alcune discussioni riguardo il vostro temperamento. Le idee sfrecciano nella vostra mente, non lasciandovi nemmeno il tempo di ragionare sui pro e contro di ogni situazione. Cercate di non farvi sommergere dai troppi stimoli che percepite intorno a voi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Gli appartenenti al segno del Capricorno saranno favoriti dalle stelle, che occuperanno una posizione alquanto positiva nelle loro vite. I sentimenti saranno particolarmente intensi e anche le persone nuove o da poco conosciute potrebbero dare vita ad interessanti scoperte. Soprattutto con coloro che appartengono al segno dei Pesci e dello Scorpione ci saranno ottime probabilità di trovare punti e passioni in comune.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sono in piena crisi rivoluzionaria e hanno in mente di modificare gran parte della quotidianità, che risulta ai loro occhi pesante e oppressiva. Attenzione, però, a non denigrare troppo la vostra parte emotiva, spesso relegata nei meandri della vostra anima. Avete grandi opportunità davanti a voi, ma dovrete anche avere pazienza se volete davvero ottenerle e conoscerle: siate il più parsimoniosi possibile.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Ottime previsioni per voi del segno dei Pesci, che godrete delle gioie e del romanticismo tipici delle relazioni amorose più forti e intense. Ora è giunto il momento di agire, senza dare troppo spazio a paure e timori, privi di ogni fondamento. Il prossimo weekend sarà ancora più rivoluzionario di questo, ma dovrete avere maggiore fiducia in voi stessi. Socializzare sarà uno dei modi più adatti per scoprire parti di voi ancora nascoste.