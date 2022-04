Oroscopo Capricorno domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Parola d’ordine della giornata: buonsenso. Avrete bisogno di tenere a bada i vostri impulsi per evitare di disperdervi in sciocchezze e, al contempo, provocare un danno a voi stessi e a chi vi circonda. Provate con un bagno caldo per rilassarvi: solitamente con voi funziona. Alla fine potreste anche essere meno aggressivi con il vostro partner e a non farvi trascinare dalle richieste di lavoro inutili.

Grazie alla fortuna riuscirete a risolvere problemi di ordinaria amministrazione (come sempre, d’altronde).

Leggi l’oroscopo del 6 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 6 aprile: amore

Avrete proprio voglia di litigare con il vostro partner che, sfinito, vi lascerà parlare senza neanche più ascoltarvi. Non fareste meglio a rilassarvi un attimo? Anche il vostro amore ne gioverebbe e le persone intorno a voi non avrebbero continuamente il timore di rivolgervi la parola.

In fondo siete così carini quando riuscite a mantenere la calma.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 6 aprile: lavoro

La vostra indole bellica potrebbe essere infausta sul lavoro, quindi fate un respiro profondo e non cedete alle richieste e alle provocazioni degli altri.

Procedete con calma, concentratevi sulle vostre attività ed evitate di rivolgere la parola a chiunque. Per oggi sarà meglio rintanarvi in un angolino e rimanere soli il più possibile.

Oroscopo Capricorno, 6 aprile: fortuna

Grazie a una buona dose di fortuna verrete a capo di un problema pratico, che sottolineerà, ancora una volta, le vostre straordinarie abilità nella risoluzione di questioni importanti. Lo sapevate già, ma ogni tanto che qualcuno ve lo faccia notare potrebbe solo farvi piacere.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!