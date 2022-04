Oroscopo Sagittario domani 7 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Oggi sarete particolarmente intuitivi e il vostro istinto vi guiderà verso la direzione migliore per voi. Potrete approfittarne per far fuori alcune manie che non vi giovano per niente, anzi, vi danneggiano mentalmente e fisicamente. Facendo spazio alle cose belle stabilirete nuovi contatti che si riveleranno promettenti nel prossimo futuro.

Quindi rimanete aperti ai cambiamenti, anche in amore, perché la vostra vita sociale influirà anche su quella lavorativa.

Oroscopo Sagittario, 7 aprile: amore

Giornata perfetta per fare un bilancio della vostra situazione amorosa attuale e fare un riscontro incrociato con i vostri ideali. Siete sicuri che siano allineati? In base alla risposta che otterrete riuscirete a ripartire da una basa sana e caratterizzata da condizioni migliori per accogliere un amore puro e duraturo.

Oroscopo Sagittario, 7 aprile: lavoro

Il lavoro vi chiederà un enorme sforzo, cioè quello di imporvi come mediatore indiretto tra interessi opposti.

Grazie alla vostra abile diplomazia non solo riuscirete a placare gli animi, ma anche a uscirne come leader. Com’è che si dice? Tra i due litiganti, il terzo gode.

Oroscopo Sagittario, 7 aprile: fortuna

La riflessione che vi accompagnerà per tutta la giornata troverà il sostegno della fortuna, che vi sarà lo sprint necessario per fare chiarezza anche con chi vi circonda.

Mettendo le cose in chiaro farete capire cosa realmente state cercando di raggiungere, allontanando critiche e malintesi.

