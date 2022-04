Blanco lancia la frecciata ad Achille Lauro: “Gli voglio bene, ma per l’Eurovision non sarei passato da San Marino”

Una scelta che Blanco non condivide quella di Achille Lauro di gareggiare all'Eurovisione per San Marino. Il cantante commenta la decisione e parla della sua preparazione per la gara.

Blanco festeggia l’incredibile successo del suo primo tour e pensa già all’Eurovision, che lo porterà a Torino a maggio, insieme al compagno di vittoria al Festival di Sanremo Mahmood. Riflettendo sull’importante contest musicale, a cui gareggerà per l’Italia, Blanco, alias di Riccardo Fabbriconi, commenta la scelta di Achille Lauro di entrare in gara per San Marino. Un percorso non condiviso dal cantante, che racconta anche come procede la preparazione per il palco internazionale.

Blanco non condivide la scelta di Achille Lauro per partecipare all’Eurovision

Il giovane cantante che ha conquistato il pubblico a Sanremo sta scaldando i motori per l’Eurovision.

E parlando del contest che inizierà a Torino il 14 maggio, non manca una battuta su Achille Lauro: “Io non avrei mai tentato attraverso San Marino, ad Achille voglio bene ma per noi Sanremo ha significato portare sul palco la nostra musica, l’Eurovision è stata una conseguenza. Non avrei mai considerato l’Eurovision una priorità, né dunque avrei cercato il modo per andarci a tutti i costi“.

L’eclettico performer, infatti, ha vinto Una voce per San Marino, e parteciperà all’Eurovision proprio per la piccola repubblica. Si tratta di una grande occasione, come ha raccontato anche a Domenica In, a cui Achille Lauro non è sembrato pronto a rinunciare.

Mahmood e Blanco prontissimi per l’Eurovision

Blanco non ha mancato di dare alcuni dettagli su come lui e Mahmood, con cui si esibirà con il brano vincitore di Sanremo, Brividi, stanno vivendo il momento. “Con Mahmood abbiamo già provato, il set è già definito e chiuso, speriamo bene“, ha dichiarato, “Io e Ale siamo felici, rappresenteremo l’Italia e questa cosa ci gasa, ci dispiace solo che abbiamo dovuto tagliare il brano di venti secondi per farlo entrare nei tempi voluti dal regolamento dell’Eurovision“.

Il successo del tour Blu Celeste di Blanco

Per quanto riguarda il suo primo tour, Blanco ha registrato un successo incredibile, con ben 300mila biglietti venduti. “Non è un traguardo, ma un nuovo inizio“, ha commentato il cantante in merito a Blu Celeste, in cui è accompagnato da Michelangelo, chitarra elettrica, Jacopo Volpe alla batteria, Emanuele Nazzaro al basso.

Per i concerti, Blanco ha chiesto un dress code bianco e nero: “L’ho voluto per lasciare nel pubblico un ricordo preciso, il bianco e nero della memoria, quello della tv di una volta. Tutto il palco è un ricordo, non è un viaggio verso il futuro ma nella memoria, perché senza passato non arrivi da nessuna parte“.