Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova, le figlie di Vladimir Putin nel mirino delle sanzioni occidentali

Le figlie di Vladimir Putin, Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova, nel mirino delle sanzioni occidentali su impulso degli Stati Uniti. La notizia rimbalza tra i media internazionali dopo la decisione dell’amministrazione Biden sulle misure contro la Russia per l’aggressione all’Ucraina. Chi sono le eredi dello “zar”, apparse raramente con lui nelle foto ufficiali, finite nella black list americana insieme a decine di oligarchi russi.

Sanzioni occidentali anche a Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova, le figlie di Vladimir Putin

Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova sono i nomi che prepotentemente si affacciano sulle cronache collaterali alla guerra in Ucraina, volti che gravitano intorno al Cremlino ora nel mirino delle sanzioni dell’Occidente.

Sono le due figlie “ufficiali” di Vladimir Putin a cui ora, su impulso degli Stati Uniti guidati da Joe Biden, entrerebbero a pieno titolo tra i destinatari di pesanti misure per neutralizzare il supporto al conflitto innescato da Mosca contro Kiev.

Entrambe nate dalle prime nozze dello “zar”, sarebbero state inserite nella black list americana dei personaggi noti da sanzionare. Una decisione che vedrebbe il padre impotente nel tutelarle, come invece avrebbe fatto per tutti questi anni di leadership tenendole al riparo dai riflettori in maniera quasi chirurgica.

Chi sono le figlie di Vladimir Putin, Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova

Le figlie di Vladimir Putin avrebbero adottato cognomi diversi – Vorontsova e Tikhonova, appunto – per questioni di sicurezza diversi anni fa, contestualmente all’ascesa del padre al potere, pur mantenendo il patronimico Vladimirovna.

Sono nate rispettivamente nel 1985 e nel 1986 dal matrimonio del presidente russo con Ljudmila Aleksandrovna Putina, nata Shkrebneva. I genitori sono stati sposati per circa 30 anni, fino al divorzio datato 2013.

Maria Vorontsova è nata a San Pietroburgo (ex Leningrado) e la sorella minore a Dresda, in Germania, città in cui la loro famiglia si trovava sul finire degli anni ’80 per via degli impegni di Putin in seno al KGB. Dopo l’elezione del padre alla carica di presidente della Federazione russa, avrebbero lasciato la scuola per proseguire gli studi a casa, in forma strettamente riservata lontano da occhi indiscreti. Il tutto per volere del genitore, notoriamente poco incline a seminare dettagli sulla sua vita privata.

Maria Vorontsova e Ekaterina Tikhonova, carriera e vita privata

Secondo le poche informazioni emerse sulla famiglia di Putin, Maria Vorontsova si sarebbe laureata in Medicina a Mosca per poi intraprendere la carriera di genetista.

La seconda figlia del leader russo e di Ljudmila Putina, Ekaterina Tikhonova, sarebbe una ex ballerina acrobatica, laureata in Matematica, e a capo di un importante dipartimento di ricerca sull’Intelligenza artificiale presso l’Università della capitale.

Maria Vorontsova, infine, avrebbe sposato un noto uomo d’affari olandese e avrebbe un figlio di cui non sono emerse informazioni. La sorella minore, riportano le agenzie, avrebbe sposato Kirill Shamalov, un miliardario russo da cui si sarebbe separata nel 2018.

Oggi i loro nomi sarebbero stati inseriti anche all’interno del quinto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia.