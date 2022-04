Maria De Filippi ricorda in trasmissione Piero Sonaglia, le parole e i gesti della conduttrice televisiva

Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi televisivi condotti da Maria De Filippi è morto la scorsa settimana improvvisamente. Il professionista dello spettacolo ha avuto un malore, mentre si trovava in campo sportivo. Un’inchiesta è stata aperta per appurare la motivazione della disgrazia, approfondendo la possibilità di un’ictus o di un malessere, derivato da un colpo subito durante la partita.

Molti volti noti hanno ricordato l’assistente di studio, tra questi anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha voluto condividere una commossa dedica nei confronti del collaboratore scomparso.

Ma, secondo le anticipazioni di Amici, nel corso della quarta puntata del serale, la conduttrice televisiva, ricorderà ancora Piero Sonaglia, come riportato dalla pagina Twitter Amici News.

Il ricordo di Piero Sonaglia ad Amici: le anticipazioni

Sabato 9 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 2022. Secondo le anticipazioni dell’episodio, all’inizio della puntata ci sarà una commemorazione dell’assistente di studio scomparso: “C’è stato un momento per Piero all’inizio della puntata con un bellissimo applauso e Maria ha chiesto di inquadrare un cartellone dedicato a lui“.

Ma, secondo alcune indiscrezioni, già prima dell’inizio della registrazione, la conduttrice televisiva avrebbe ricordato Piero Sonaglia con il suo staff: “All’inizio ha detto: ‘Facciamola precisa, come faceva lui’“.

Anche alla fine dello show, Maria De Filippi avrebbe dedicato un gesto al suo storico collaboratore: “Ha anche mandato un bacio a Piero alla fine della registrazione”.

Il video-ricordo dedicato a Piero Sonaglia

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 9 aprile del serale di Amici, Maria De Filippi vorrà ricordare Piero Sonaglia.

Già alla fine dello scorso episodio del talent show era stato trasmesso un video-ricordo dell’assistente di studio, accompagnato dalla dedica della stessa conduttrice.

Maria De Filippi, infatti, ha commemorato Piero Sonaglia con parole molto toccanti: “Fa davvero malissimo… Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti… E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò…

Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre“.