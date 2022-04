Oroscopo Bilancia domani 10 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 10 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Piangervi addosso non vi porterà da nessuna parte, soprattutto in questo momento. Avete ricevuto una brutta delusione d’amore e ci sta che ne siate addolorati, ma forse è il caso di andare avanti sia per voi, sia per le persone che vi stanno accanto. Anche il lavoro potrebbe risentirne positivamente, dato che siete fermi da troppo tempo.

Siate in grado di prendervi cura di voi stessi, anche la fortuna vi sorriderà.

Oroscopo Bilancia, 10 aprile: amore

I vostri sentimenti sono contrastanti: l’amore non va a gonfie vele, ma dovreste farvi un esame di coscienza. Le vostre pretese, i vostri sbalzi d’umore, i vostri continui attacchi non potrebbero mai stimolare il partner, anzi, tendono semplicemente ad allontanarlo. Pensateci, in modo che il futuro sia più roseo e sereno.

Oroscopo Bilancia, 10 aprile: lavoro

Sul lavoro sarete ancora scostanti, non avrete voglia di lanciarvi in nuove proposte o progetti.

Bisogna che vi diate una mossa, siete voi gli artefici del vostro destino. Trovate qualcosa che vi stimoli e che vi permetta di rimettervi in carreggiata.

Oroscopo Bilancia, 10 aprile: fortuna

Penserete che la fortuna vi abbia abbandonati, in realtà non è così: semplicemente dovrete fare chiarezza dentro di voi per capire da che parte vogliate andare e cosa ne vorrete fare del vostro futuro.

Una volta che avrete deciso, vedrete che sarete molto fortunati.

