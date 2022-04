Oroscopo Capricorno domani 10 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 10 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Vorreste fare mille cose ma la giornata, come ben sapete, è composta a 24 ore. Fatevene una ragione e datevi una calmata, anzi, concedetevi del tempo libero da dedicare al vostro benessere. Rigenerandovi eviterete di massacrare il vostro partner con richieste assurde e di rientrare a lavoro con la serenità giusta per affrontare i colleghi.

La fortuna bacia i belli e voi… siete bellissimi.

Oroscopo Capricorno, 10 aprile: amore

Il vostro partner è un santo: solo lui può sopportare la vostra supponenza. L’amore può essere anche sordo, oltre che cieco! Non forzate troppo la mano, però, e dategli tregua: fate una passeggiata all’aria aperta e focalizzate le vostre energie nello sport.

Oroscopo Capricorno, 10 aprile: lavoro

La vicinanza dei colleghi di lavoro vi irrita, ma saprete gestire il tutto per il meglio sfoderando il vostro sorriso migliore.

Anche con loro non siate eccessivamente severi: non tutti hanno la vostra capacità di capire le cose al volo.

Oroscopo Capricorno, 10 aprile: fortuna

Un pizzico di fortuna non guasterebbe in questo momento abbastanza complesso, eppure fa fatica ad arrivare. Siate pazienti, non si è dimenticata di voi: vi sta solo mettendo alla prova. Dimostratele che siete capaci di farcela anche da soli e tornerà.

