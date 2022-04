Oroscopo Leone domani 10 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il vostro ruggito si sente lontano un miglio! E in effetti siete in perfetta forma, amici del Leone, e tutti lo stanno notando, anche quella persona che vi piace tanto e che non vedete l’ora di invitare a cena. Cosa state aspettando? Buttatevi e, chissà, magari anche l’amore vi salterà addosso!

Godetevi questa domenica di relax prima di immergervi nuovamente sul lavoro che, ultimamente, vi sta letteralmente prosciugando. Meno male che la b è sempre pronta a portarvi un bicchiere d’acqua.

Oroscopo Leone, 10 aprile: amore

Non siate timidi, dato che non lo siete mai statI: se siete single è arrivato il momento di agire. Mandate quell’sms alla persona che vi piace e concedetevi una serata romantica. Vi aiuterà a essere più tranquilli nel corso della settimana, oltre che a risvegliare desideri e passioni che avete nascosto per troppo tempo.

Oroscopo Leone, 10 aprile: lavoro

Si prevede una settimana di lavoro all’insegna della full immersion.

Siete pronti? Perché non si accettano risposte negative. Quindi prendetevi la serata libera e ricaricare le batterie al massimo: per ottenere quella promozione che tanto desiderate dovrete dare il meglio di voi stessi.

Oroscopo Leone, 10 aprile: fortuna

Non c’è bisogno di ricordarvelo, lo sapete già: la fortuna è una vostra cara amica, che non vi abbandona soprattutto durante il momento del bisogno.

Non che adesso siate in difficoltà, ma probabilmente è l’unica in grado di darvi una spinterella utile per lanciarvi in amore. Potete farcela!

