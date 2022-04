Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 9 e 10 aprile 2022

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022

Previsioni astrologiche e oroscopo sono due grandi strumenti per conoscere l’avanzare delle giornate, con un pochino di consapevolezza in più. Il mondo misterioso di stelle e astri ha, da sempre, affascinato un gran numero di persone, ma ha anche incuriosito i più scettici. La lettura delle previsioni è un ottimo alleato contro l’incertezza del futuro, anche di quello più prossimo. Ecco le previsioni di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete avranno un carattere alquanto fumantino in questo fine settimana e potrebbero anche far scatenare delle aspre discussioni. L’energia elettrica che vi accompagna in questo momento, se non bilanciata a dovere, risulterà alquanto fastidiosa alle persone che vi stanno intorno, tanto da allontanarle da voi. Avete voglia di percepire nuovi stimoli e di mettervi ancora una volta in gioco.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro vivranno un fine settimana positivo ed intenso, anche grazie al transito di Venere, che con la sua posizione favorevole riuscirà a rendervi la vita un vero e proprio piacere sentimentale.

Avete molta più pazienza rispetto al mese scorso, ma dovrete comunque fare molta attenzione a contratti e documenti da firmare, senza farvi trasportare eccessivamente dalla fiducia incontrastata verso il prossimo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli non sapete ancora bene cosa volete dalla vita e, anche in ambito sentimentale, vi sentite ancora incerti sul da farsi. Una determinata situazione non vi convince del tutto e preferite rimanere in disparte a riflettere.

In generale ci sono numerose tensioni da risolvere, specialmente sul posto di lavoro, che vi renderà le cose non proprio facili. Sarebbe meglio capire cosa è da buttare e cosa da mantenere per stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro stanno attraversando un periodo davvero intenso dal punto di vista sentimentale e avranno voglia, durante il weekend, di trascorrere momenti di fuoco con il proprio partner, fonte di affetto e romanticismo. Per i single ci sono ottime probabilità di un interessante incontro con una persona che ha fatto parte della vostra vita in passato e con cui credevate di aver chiuso tutti i ponti.

Datevi un’altra possibilità, sempre.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

I nati sotto il segno del Leone sono molto preoccupati per alcune difficoltà economiche che hanno dovuto superare nelle ultime settimane, anche se gli strascichi si fanno sentire anche in questi giorni. Ultimamente avete dovuto spendere molto per risolvere alcuni intoppi finanziari e moderare, di conseguenza, le spese. Sabato e domenica saranno giornate ottime per i nuovi incontri, che potrebbero essere messi in secondo piano dal vostro senso del dovere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Voi del segno della Vergine siete totalmente pieni di agitazione e stress, che di sicuro non fanno bene al vostro stato mentale e fisico. Le relazioni saranno influenzate negativamente dal vostro temperamento burbero e altalenante e, anche le persone a voi più care, potrebbero vedere male il vostro comportamento. Giove in posizione opposta vi mette alle strette e vi obbliga a portare velocemente a termine un contratto o una commissione.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia non saranno del tutto tranquilli durante le giornate di sabato e domenica e potranno cadere nel pensiero ossessivo riguardo alcune problematiche, soprattutto di carattere finanziario. I problemi che sono nati in queste ultime settimane dovranno essere risolti entro la fine del mese corrente, senza posticipare oltre. Domenica sarà sicuramente una giornata migliore di sabato e dovrete sfruttare questa ventata di allegria per uscire e divertirvi con amici o parenti.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

Voi del segno dello Scorpione dovrete riporre tutte le vostre energie e la vostra fiducia nell’amore, unica ancora di salvezza in un mondo di confusione e incertezza costanti. Questo accadrà soltanto se saprete condividere con gli altri i vostri malesseri, senza nascondervi dietro al vostro acuminato pungiglione di riservatezza. Da qualche tempo state dando sempre più spazio ai sentimenti ed è ciò che vi rende la vita alquanto leggera.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Questo fine settimana sarà davvero intrigante per i nati sotto il segno del Sagittario, che si sentiranno finalmente pronti ad avanzare alcune proposte in ambito professionale e lavorativo. Il mese prossimo sarà proficuo per il vostro generale benessere, dall’emotività fino alla stabilità economica che ricercate da qualche tempo ormai. Dovete soltanto cercare di non farvi inglobare dalle emozioni e ragionare a mente fredda sul da farsi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno attendere prima di scatenare qualche discussione a causa della posizione della Luna, sfavorevole per quanto riguarda le relazioni e i rapporti con le persone. Potrete liberarvi di qualche sassolino soltanto da domenica 10 aprile, giornata ottima per la freddezza con cui riuscirete a esprimervi senza infastidirvi. Agli occhi degli altri apparite pieni di fascino e circondati da un’aura attrattiva.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario subiranno il passaggio di Marte durante la giornata di sabato 9 aprile, che porterà una grande voglia di condivisione e contatto con il partner, lontano da qualche tempo per ragioni lavorative o personali. Dopo un periodo scarico a livello energetico, finalmente riuscirete ad acquistare la forza di iniziare una nuova settimana, all’insegna della determinazione. Cercate di non lasciare troppo spazio ai litigi e alle incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

I sogni diventano realtà per voi del segno dei Pesci, che vedrete una luce in fondo al tunnel della monotonia, tipica delle ultime settimane. Dal punto di vista sociale potrete fare numerosi e interessanti incontri, capaci di ristabilire in voi la gioia di stare in mezzo alla gente. Siete influenzati dal pianeta Giove, portatore di grandi novità e stimolanti opportunità per voi. Non fatevi scappare questo momento per nulla al mondo.