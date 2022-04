Oroscopo Pesci domani 11 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Vi troverete circondati da disordini e discussioni, ma dovrete cercare di non farvi coinvolgere rimanendo concentrati sui vostri obiettivi. Il vostro buonumore vi aiuterà ad abbandonare le cattive abitudini, contando di più sui vostri sentimenti per ristabilire l’armonia con il vostro partner e vivere momenti di amore puro e sincero.

Oroscopo Pesci, 11 aprile: amore

Tenete bene a mente che la perfezione non esiste, quindi è inutile che continuiate a cercarla nel vostro partner. Al contrario, siate più clementi e meno esigenti, ma anche con voi stessi, altrimenti non ne uscirete vivi. L’amore è bello proprio perché è imperfetto.

Oroscopo Pesci, 11 aprile: lavoro

Nonostante sarete molto propositivi non riuscirete comunque a convincere i vostri capi e colleghi di lavoro delle vostre idee.

Non prendetela a male, non è un fatto personale. Ritentate, magari la prossima volta sarete più fortunati.

Oroscopo Pesci, 11 aprile: fortuna

Gli ultimi progressi ottenuti in campo economico vi gratificheranno e ringrazierete la fortuna per avervi sorriso, almeno per una volta. In realtà dovreste ringraziare solo voi stessi, per essere stati caparbi e tenaci. Fatevi pure un applauso, ve lo meritate.

