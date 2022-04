Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia ricorda che il momento è utile per lasciarvi alle spalle i conflitti! La cosa migliore è considerare di incontrarsi a metà strada, trovare un accordo, sotto un cielo che vi ha visti cambiare idea su molte cose.

Da domani sentite di dovervi riappropriare un po’ della vostra calma e di momenti in cui ritrovare le forze, quindi il fine settimana va passato in modo rilassante, per quanto potete. C’è possibilità di agire già dagli ultimi giorni di aprile, con questo Saturno sempre disponibile a darvi la carica giusta, a livello fisico ritroverete forza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Bilancia, bisogna ricordare che certe cose possono non andarvi bene e anche se è un periodo in cui avrete voglia di risolvere, alcune scelte proprio non fanno per voi! Il recupero in amore è possibile, ma ci vuole un po’ di lavoro. La passione non manca, con la presenza di Marte che aiuta a riaccendere qualche scintilla che poteva essersi affievolita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 aprile: lavoro

Se avete appena superato qualche ostacolo sul lavoro, cari Bilancia vi sentite pronti per affrontare la seconda parte dell’anno con nuova forza! Questi mesi sono serviti per riflettere e capire, forse anche rivedere delle attività professionali, con un Giove un po’ fastidioso che ha causato qualche momento di attesa in più.

Vivete questo fine settimana con la consapevolezza che potete gestire nuove responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 aprile: fortuna

Il consiglio dell’oroscopo per questo week end è quello di ritrovare un po’ di pace, magari godendovi delle giornate all’aria aperta, che sono sempre in grado di ricaricarvi nel modo giusto!

Anche se siete sotto pressione per molti motivi continuate ad avere l’energia di affrontare tutto, verso la fine di aprile cercate di risolvere ciò che si trova ancora in sospeso.

