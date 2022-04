Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 aprile per i nati sotto il segno del Cancro vi ricorda che ultimamente state giocando con un po’ con il fuoco, testando la pazienza di chi vi vuole bene! Ma da domani e per tutto il week end il cielo vi concede di godere di qualche bella novità, soprattutto in amore, perché Venere non smette di darvi sostegno.

Tra poco anche per voi arriverà l’influenza del Sole e quindi dalla prossima settimana sarete presi da molte trasformazioni. Dal punto di vista economico avrete più possibilità di risparmiare qualcosa, con questo Marte attivo da metà mese sarete più attenti e giudiziosi nelle spese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 16 aprile: amore

Per quanto riguarda le emozioni, cari Cancro, meglio non dare nulla per scontato, specialmente da questo momento, proprio perché a volte cercate di sentire la mancanza di chi vi sta vicino per capire se ancora provate qualcosa di forte! È importante comunicare con chi vi vuole bene, se c’è qualcosa che vi sentite di dover dire, meglio farlo nella giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 16 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Cancro, avete ancora l’aiuto di un Giove attivo e c’è spazio per capire in cosa investire a livello di tempo, forse siete pronti a mettere da parte il lavoro e ritirarvi oppure a cambiare posizione lavorativa!

Presto avrete delle risposte rispetto ad alcuni impegni, non perdete la concentrazione, il momento è migliore rispetto ad alcuni mesi fa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 16 aprile: fortuna

Meglio dedicarsi all’amore in questi giorni, cari Cancro e alla vostra forma fisica, perché potete sfruttare l’energia che avete in modo positivo per sentirvi meglio!

Cercate di sistemare le cose a livello affettivo da domani, le stelle sono propositive, basta la vostra volontà per raggiungere un nuovo livello di serenità.

