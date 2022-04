Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 aprile per i nati sotto il segno del Sagittario ricorda che arrivate da giorni di attesa, ma i progetti hanno delle buone possibilità di successo! C’è la necessità di riagganciarsi al benessere, alla voglia di essere attivi in un cielo che mano a mano si dirige verso il recupero.

Cercate di dimenticare i momenti in cui avete perso fiducia nelle vostre capacità, soprattutto da domani perché potrebbe esserci qualche spunto per le polemiche nell’aria ed è meglio non cedere e distrarsi da ciò che potete perseguire. Se nei rapporti di coppia vi sentite annoiati oppure vi sentite troppo presi dalla routine c’è spazio per il recupero se deciderete di ascoltare di più chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 aprile: amore

Nelle questioni sentimentali, cari Sagittario, percepite la voglia di evadere, forse perché state ancora pensando ad alcune delusioni che avete vissuto nel passato oppure perché il vostro rapporto reagisce male al passare del tempo. Con una Venere ancora opposta sarà più difficile sistemare le cose in amore, ma il cielo nei prossimi giorni aiuta la riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Sagittario, bisogna controllare le spese, perché ultimamente gli impegni vi hanno distratti un po’! Se avete un progetto da concludere questi giorni sono i migliori per far partire nuove collaborazioni, negli ultimi giorni avete avuto molti pianeti favorevoli.

Cercate di mantenere sempre la calma, perché la fretta vi porta a sottovalutare qualche passaggio importante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 aprile: fortuna

Vi state avvicinando a grandi passi ad un mese di maggio che ormai sapete sarà molto importante, con Marte e Giove favorevoli che spianeranno la strada nel lavoro e in amore! Intanto approcciate questo fine settimana cercando di svagarvi e pensare meno alle difficoltà o a ciò che vi rende diffidenti

