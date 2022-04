Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 aprile 2022 per il segno del Capricorno prevede che dopo una decina di giorni molto agitati, adesso ritroviate il tempo per recuperare ciò che avete lasciato indietro. Nel frattempo forse c’è stato qualcuno che ha approfittato del vostro buon cuore, del vostro essere disponibili per ripagarvi con un comportamento poco corretto!

In questo fine settimana potreste avere buone occasioni di esprimervi, di dire finalmente ciò che pensate e mettere tutto in chiaro una volta per tutte. Rimangono un po’ di dubbi sul lavoro, forse non vi sentite ancora parte di un team oppure non vi sentite abbastanza a vostro agio, ma c’è possibilità di accordarsi con più facilità di quanto pensiate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 aprile: amore

I sentimenti per voi, cari Capricorno, portano novità interessanti in questi giorni! Tra poco sappiamo che arriverà anche il Sole a darvi il suo supporto e infatti la prossima settimana potreste vivere davvero delle belle emozioni. Da domani concentratevi pure sull’amore e sui rapporti famigliari, soprattutto se di recente avete avuto qualche screzio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 aprile: lavoro

In ambito professionale, siete in pieno cambiamento ed è probabile che sia ancora difficile per voi fidarvi di chi fa parte dei vostri progetti.

Le discussioni dell’inizio del mese hanno i loro strascichi, ed è per questo che siete ancora un po’ bloccati e volete riflettere bene prima di concludere un particolare accordo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 aprile: fortuna

Nei prossimi giorni sarete più liberi di pensare al vostro equilibrio, cari Capricorno, vi servirà per gestire le cose da risolvere entro la fine del mese e per comunicare meglio nella giornata di domenica!

Se avete qualcosa da chiarire non tiratevi indietro è giunto il momento di far capire a tutti cosa vuol dire per voi essere giusti.

