Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 aprile per i nati sotto il segno della Vergine consiglia di agire con prudenza, state vivendo dei giorni agitati e cercare di andare avanti con la vostra proverbiale testardaggine non vi aiuterà! Bisogna cercare accordi e modi per mitigare questo nervosismo, che un Marte opposto sicuramente sta fomentando.

Nelle relazioni c’è spazio per capirsi meglio, in particolare in coppia, ma è necessario dosare le parole e cercare di non arrabbiarsi. Un periodo di fragilità capita a tutti, anche a voi, che di solito agite con molta razionalità, ma da domani la voglia di scappare da ciò che non volete ripetere sarà proprio tanta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 16 aprile: amore

In amore, cari Vergine, ci vuole più disponibilità verso il partner, forse siete in attesa di scuse, ma siete sicuri che è tutta colpa di chi vi sta vicino? In questo periodo è essenziale trovare un modo per comunicare, se avete resistito fino ad ora con una Venere contraria è perché siete molto forti, cercate di vivere le emozioni con pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 16 aprile: lavoro

In ambito professionale potete contare sempre sulla presenza di Mercurio, anche se vi sentite infastiditi perché siete costretti a fare cose che non vi entusiasmano! Se pensate di mettere in atto dei cambiamenti sul lavoro, meglio attendere l’arrivo di Giove positivo a maggio, perché vi serve un momento di lucidità e poca tensione per capire come procedere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 16 aprile: fortuna

Tutto il mese di aprile per voi Vergine è stato un po’ dettato dal nervosismo, fino alla fine del mese potrebbero esserci altri momenti da tenere sotto controllo!

Tutto deriva dal troppo stress e da un atteggiamento un po’ lamentoso che si può comprendere, date le sfide che avete dovuto affrontare. Il week end richiede prudenza.

