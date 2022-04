Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 aprile 2022 per i nati in Scorpione prevede un week end interessante, dopo i primi due fine settimana un po’ burrascosi, siete pronti anche a considerare che un pianeta dell’amore favorevole possa aiutarvi nei sentimenti.

C’è sempre un po’ di paura nell’affrontare i rapporti, forse l’insicurezza vi porta a scegliere di mettere da parte le emozioni perché non volete soffrire! Il consiglio però è quello di pensare meno e agire di più, anche se non dimenticate facilmente e investire in nuovi percorsi porta fatica, il cielo vi protegge in questi giorni.

Le scelte importanti sul lavoro richiedono cautela, ma con un Giove ancora presente potrete fare molto.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 16 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 aprile: amore

In amore, cari Scorpione, a volte bisogna tentare soprattutto con questa Luna e con Venere favorevoli, anche se non si conoscono tutti i risvolti e le scelte possono spaventare! Non cedete alle facili polemiche, anche perché una volta che vi arrabbiate è difficile per voi gestire il nervosismo, meglio affrontare questo fine settimana con uno spirito diverso, le stelle promettono grandi cose.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Scorpione, c’è bisogno di mettersi in moto per decidere cosa fare, dopo due settimane intense, da domani potrete ritrovare l’equilibrio soprattutto se sceglierete di rimanere calmi.

Le finanze vanno sempre controllate da vicino, ma con un po’ di attenzione potrete notare miglioramenti e iniziare a pensare a progetti nuovi da intraprendere dopo l’estate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 aprile: fortuna

Il week end porta un cielo diverso, cari Scorpione, se abbandonerete le paure potrete anche scoprire che gli affetti vi fanno del bene e non è il caso di vivere con il timore che qualcosa non funzioni! La presenza di Saturno tende a farvi fare dei passi indietro, cercate di concentrarvi sulla voglia di riscatto che vi accompagna in questo mese.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!