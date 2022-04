Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci prevede un recupero della socialità nel vostro caso, una voglia di investire nelle relazioni che ultimamente avevate un po’ perso! Nelle coppie ci saranno possibilità di affrontare discorsi legati alla casa e ai figli, ma attenzione ai rapporti con alcuni segni che possono essere conflittuali, cautela con i nati in Cancro e Vergine.

La vostra settimana non è stata troppo calma, avete sicuramente avuto giornate un po’ intense da gestire, la vostra sensibilità vi porta ad impensierirvi anche per cose che non vi riguardano direttamente.

Sfruttate ancora la forza di Giove per sistemare delle cose sul lavoro che ancora non vi vanno a genio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 aprile: amore

In amore, cari Pesci, questo fine settimana è ideale per dimenticare le piccole tensioni del passato. Vi serve una nuova tranquillità e anche se c’è stato un allontanamento è tempo di superare le delusioni del passato e trovare un nuovo obiettivo da raggiungere. Le passioni sono decisamente in aumento in questo cielo e potrete approfittarne già da domani.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 aprile: lavoro

In ambito professionale, i vostri grandi progetti sono ancora in piedi, anche se avete vissuto una metà settimana piuttosto pesante a livello professionale!

La vostra forza strategica è ancora protetta da un Giove che spinge in avanti le idee, quindi non mancheranno le occasioni per uscire vincenti da alcune questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 aprile: fortuna

Le cose vanno decisamente meglio da domani nel vostro cielo, cari Pesci, anche se l’oroscopo di Paolo Fox consiglia cautela con alcuni segni in particolare, come con i Gemelli!

Cercate di fermare in tempo qualsiasi provocazione, non vi servirà durante i prossimi giorni che per voi sono molto utili per ritrovare serenità.

