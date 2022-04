Oroscopo Paolo Fox weekend di Pasqua: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 16 e 17 aprile

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile 2022

Il fine settimana è finalmente arrivato, alleggerendo il peso della settimana lavorativa appena trascorsa, tra impegni e commissioni urgenti. Necessitate di momenti di relax e svago, allontanando per un po’ la pesantezza del dovere. Confidare negli astri e nel loro movimento permette di scoprire continuamente come evolveranno le giornate. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete si sentiranno pervasi da una ventata di elettricità questo fine settimana, non riuscendo a controllarla del tutto. Questo atteggiamento potrebbe far scatenare alcune importanti discussioni con le persone a voi care, allontanandole da voi. La giornata di domenica di Pasqua migliorerà la situazione generale, permettendovi di ritrovare la spensieratezza e l’ingenuità che vi contraddistinguono da sempre.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro non riusciranno a tenere a bada il fastidio e la tensione che convive con loro da qualche settimana, rendendoli alquanto nervosi e irascibili.

Sarebbe meglio evitare di tuffarvi a capofitto nelle discussioni, preferendo il silenzio. Non avete più voglia di rincorrere sempre la conquista, ma vi sentite stanchi e volete a tutti i costi trovare quella pace tanto desiderata. In questo fine settimana siete anche più sedentari del solito.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli siete in un limbo di confusione e incertezza, che vi fa mettere in discussione ogni tipo di relazione e situazione. L’incomprensione regna sovrana nella vostra vita presente e non vi sentite in pari con gli altri, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

In famiglia ci potrebbero ancora essere alcuni dissapori, da risolvere senza eccedere nell’aggressività immotivata. Dovete cercare di porre fine ad alcuni problemi dal forte impatto emotivo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Voi del segno del Cancro state per trovare finalmente una soluzione ad alcuni problemi di natura finanziaria ed economica che non vi facevano dormire sogni tranquilli da qualche tempo ormai. Venere si trova in posizione favorevole e sarete positivamente influenzati dal suo transito.

Sabato e domenica penserete in grande e potreste anche avanzare qualche iniziativa. Ottime le probabilità di successo in ogni ambito.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Gli appartenenti al segno del Leone stanno vivendo come su due pianeti distinti: uno lavorativo, funzionante e soddisfacente e uno sentimentale, che non procede per il verso giusto. Siete come divisi in due parti, senza riuscire a trovare un punto di contatto tra le due. Nonostante il vostro temperamento, saprete come ricucire i rapporti e perdonerete anche le persone che vi hanno fatto dei torti in passato. La giornata di Pasqua la passerete, però, abbastanza giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine dovranno tornare a prendersi cura del loro fisico, troppo debilitato dallo stress accumulato nell’ultimo periodo. Anche le persone intorno a voi giocano un ruolo importante nella vostra vita e dovrete fare ben attenzione a chi, con le sue parole, vi ferisce e sottovaluta. Difficilmente riuscirete a fare a meno della tensione questo fine settimana, ma dovrete essere molto pazienti e attendere per qualche tempo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Voi del segno della Bilancia dovrete mettere la parola fine ad alcune questioni, che vi ostacolano da settimane, ma alle quali non avete ancora trovato soluzione. Il Sole non migliora le cose e, con la sua posizione sfavorevole, vi allontana momentaneamente dal raggiungimento dei vostri obiettivi più intimi e importanti. Questo fine settimana sarà anche utile per chiudere alcune controversie nate in passato con persone a voi vicine.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione vedranno finalmente la luce in fondo al tunnel e la socializzazione procederà a gonfie vele. Farete nuove conoscenze, che si riveleranno essere molto importanti per il vostro futuro e la vostra crescita personale. Le incomprensioni, però, non vanno posticipate, ma dovete risolverle con freddezza e calma interiore. L’importante è non farsi prendere dalla rabbia e mettere in chiaro le proprie opinioni, senza sovrastare l’altro.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Voi del segno del Sagittario trascorrete sicuramente un ottimo weekend e allontanerete da voi lo spettro delle insicurezze e delle paure più forti.

Il mese prossimo sarà davvero propizio per voi e otterrete, soprattutto in ambito lavorativo, delle grandi proposte e nuove opportunità busseranno alla vostra porta, rendendovi felici e fiduciosi. Giove e Venere sono dalla vostra parte e influenzano positivamente il vostro attuale presente.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono alquanto demoralizzati da alcune spese che non si aspettavano, ma che sono state necessarie in questi ultimi giorni. Siete scoraggiati e iniziate a vedere tutto per il verso sbagliato, senza analizzare con calma e freddezza la situazione nel suo complesso. Nuove e stimolanti eventi accadranno durante tutto il weekend, che vi destabilizzeranno in positivo. In famiglia la situazione è ancora da risolvere, ma forse è anche il caso di mettere da parte il proprio ego.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Voi del segno dell’Acquario siete tra i segni più liberi dello Zodiaco e, infatti, non sarà facile per voi trovare l’anima gemella. Odiate sentirvi oppressi dal partner e non sopportate l’idea di dover dipendere da qualcuno che non siete voi. Sul lavoro ci saranno presto nuove proposte davvero allettanti, ma l’amore rimane un punto interrogativo. Dovete lasciarvi andare e non vivere costantemente con la paura di incappare in una gabbia dalla quale non riuscite ad uscire.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Gli appartenenti al segno dei Pesci dovranno controllare bene le spese e attendere la prossima settimana per poter finalmente ottenere le entrate che si meritano. Il duro lavoro ripaga sempre e, grazie al vostro costante impegno, sarete ricompensati a dovere. Per i single questo fine settimana sarà un ottimo trampolino di lancio verso nuove relazioni e intriganti incontri, che vi daranno la possibilità di rimettervi in gioco e abbattere le vostre insicurezze.