Charlène di Monaco posa con la famiglia per una foto di Pasqua: è il primo scatto dal suo rientro a casa

Charlène di Monaco è tornata a casa da più di un mese ma ad oggi non si era mostrata pubblicamente con la famiglia. Di recente però ha posato con Alberto II e i figli per uno scatto.

Da più di un mese Charlène di Monaco è rientrata a casa dopo i problemi di salute che l’hanno trattenuta prima in Sudafrica e poi in Svizzera. Nelle ultime settimane, inoltre, la donna avrebbe scelto di evitare la vita di palazzo, preferendo rimanere nella residenza di Roc Angel per proseguire la sua riabilitazione. In queste ore però ha scelto di posare con il marito Alberto II e i figli per uno scatto condiviso successivamente sui social – il primo dunque da quando ha fatto rientro a Monaco.

Charlène di Monaco con Alberto II e i figli per Pasqua: lo scatto condiviso sui social

Lo scorso marzo Charlène di Monaco ha fatto finalmente ritorno a casa dopo i problemi di salute che l’hanno tenuta per mesi lontana dalla sua famiglia.

Nelle ultime settimane però sarebbe emerso che la donna avrebbe preferito evitare la vita di palazzo per rimanere nella residenza di Roc Angel al fine di proseguire la propria riabilitazione.

In occasione delle festività pasquali, però, non solo ha deciso di recarsi con la sua famiglia nella cappella privata del palazzo per la messa celebrata domenica 17 aprile, ma anche approfittato dei social per condividere qualche foto in compagnia di suo marito Alberto II e i figli Jacques e Gabriella.

Si tratta della prima foto di famiglia dal suo rientro a casa dal Sudafrica, dal momento che subito dopo si è recata in Svizzera per un ulteriore ricovero. Una foto che, probabilmente, potrebbe avere anche il compito di smentire le ultime indiscrezioni sul suo rapporto con il Principe Alberto – su cui da qualche settimana dibattono anche gli esperti di gossip.

Charlène di Monaco e il Principe Alberto: gli ultimi rumor sul loro rapporto

Da quando Charlène di Monaco è stata ricoverata in Sudafrica a causa di problemi di salute, si sono rincorsi moltissimi rumor sul suo rapporto con il Principe Alberto.

Nei momenti in cui la donna si è recata in Svizzera per proseguire la sua riabilitazione si è infatti parlato di una gravissima patologia che avrebbe colpito la principessa, la Sindrome di Rebecca.

Si tratta di una condizione psicologica per cui la paziente prova un’accesa gelosia nei confronti del passato sentimentale del proprio partner. Ad alimentare le indiscrezioni sui problemi della coppia è stata poi la notizia del rientro della Wittstock, che avrebbe scelto di tenersi lontana da palazzo per rimanere nella residenza di Roc Angel.

In quel momento sono emersi alcuni rumor che parlavano di un’ultimatum da parte della principessa per evitare il presunto divorzio di cui si dibatte ormai da tempo.

Possibile dunque, come anticipato, che la foto di famiglia sia servita anche per allontanare queste indiscrezioni sulla presunta separazione.