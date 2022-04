Verissimo anticipazioni: gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato 23 aprile ed il ricordo di Catherine Spaak

Verissimo torna in onda sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 con Silvia Toffanin. Scopri cosa andrà in onda nel doppio appuntamento di questa settimana.

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin torna in onda su Canal e5 con il nuovo formato del suo doppio appuntamento settimanale. Verissimo, da una settimana a questa parte, ha infatti cambiato le sue abitudini proponendo le consuete interviste nella puntata del sabato mentre in quella della domenica il pubblico si troverà di fronte al meglio della trasmissione. Sabato 23 aprile il rotocalco televisivo proporrà il racconto di tanti e nuovi ospiti in arrivo in studio mentre domenica 24 aprile la trasmissione nel proporre i suo estratti migliori fornirà un ricordo dell’attrice Catherine Spaak, recentemente scomparsa che sarà ricordata in una intervista di vecchia data rilasciata alla trasmissione.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 23 aprile

Silvia Toffanin nel primo appuntamento settimanale con le interviste di Verissimo in onda sabato 23 aprile 2022 sempre su Canale 5 ed a partire dalle ore 16:30 avrà l’onore di ospitare Leonardo Pieraccioni. L’attore e regista toscano sta infatti promuovendo il suo ultimo film dal titolo Il sesso degli angeli e si concederà alla presentatrice tra aneddoti e racconti.

Spazio poi all’ultima eliminata del talent di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Carola Puddu che racconterà la sua esperienza nella scuola più seguita d’Italia.

In studio arriverà anche Floriana Secondi, fresca eliminata da L’Isola dei famosi che parlerà della sua avventura. Infine ospite del rotocalco televisivo sarà nuovamente Carolina Marconi che racconterà la sua battaglia per cercare di adottare un bambino.

A loro si aggiungerà anche l’amatissimo Cristiano Malgioglio.

Verissimo: domenica 24 il ricordo di Catherine Spaak

Nella puntata di domenica 24 aprile 2022 andrà in onda il meglio della trasmissione con la riproposizione delle interviste più interessanti svolte dalla conduttrice Silvia Toffanin.

Sarà l’occasione per ricordare l’amata Catherine Spaak dopo la morte in una intervista che l’ha vista protagonista qualche tempo fa prima dei suoi problemi di salute e della conseguente dipartita di qualche giorno fa.