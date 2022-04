Oroscopo di domani 24 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 24 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora.

Oroscopo Ariete

Con la Luna in Acquario quadrata a Urano il vostro denaro sarà in pericolo: una spesa imprevista vi farà uscire fuori di testa ma, per fortuna, il partner e gli amici troveranno il modo giusto per farvi ritrovare il sorriso.

Non preoccupatevi troppo e prendetevi cura di voi stessi (e dei vostri nervi).

Oroscopo Toro

La Luna vi sarà contro per tutta la giornata, causandovi non poco nervosismo. I vostri progetti non riusciranno a prendere forma e rimarrete bloccati probabilmente fino a martedì. Per riprendermi potreste fare una passeggiata all’aria aperta!

Oroscopo Gemelli

La Luna in Acquario vi farà sentire praticamente invincibili, soprattutto se siete nati a giugno. La giornata sarà molto importante: potrete viaggiare, realizzare progetti interessanti e ottenere successi professionali e personali.

Approfittate del momento favorevole per rendere frizzante la vostra vita sentimentale.

Oroscopo Cancro

Il favore della Luna sarà evidente già al mattino: le persone accanto a voi vi sorrideranno e saprete muovervi egregiamente, sfoderando prudenza, accortezza e tanta immaginazione. Così facendo otterrete il favore di tutti. In amore, cercate di aggiustare alcuni aspetti in bilico.

Oroscopo Leone

Rimarrete fermi davanti a un semaforo rosso: alcuni amici vi deluderanno, l’amore vi lascerà interdetti, il lavoro andrà allo sbaraglio. Respirate: approfittate della bella stagione per svagare all’aria aperta con un giro in bici o una gita al parco.

Nei prossimi giorni andrà meglio, non demordete.

Oroscopo Vergine

Porterete avanti le vostre idee con grinta e coraggio, il che vi farà riscuotere grande ammirazione da chi vi sta accanto. Prestate attenzione alle coincidenze quotidiane: sono segnali che vi invia la fortuna per indicarvi la strada da seguire. Respirate l’aria di primavera immergendovi nel verde, vi farà sicuramente bene.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna in Acquario la felicità sarà all’ordine del giorno: vi sentirete al centro dell’universo e i migliori in fatto di gentilezza, bellezza, classe e armonia.

Questo vi farà accogliere amore e serenità in casa e vi spingerà a dedicarvi alla vostra forma fisica. Molto bene!

Oroscopo Scorpione

La Luna vi tirerà dei brutti scherzi: vi sentirete incompresi e incapaci di ragionare con lucidità. Tenete un profilo basso, in modo da evitare scontri e tensioni con le persone a voi vicine. Approfittatene per fare chiarezza in amore e, se ne avete bisogno, chiedete consiglio agli amici.

Oroscopo Sagittario

Giornata favorevole per intensificare i rapporti con i vostri migliori amici. Sarete curiosi ed estroversi, pieni di voglia di parlare, sfogarvi e confrontarvi con loro.

Un consiglio: dedicatevi di più ai vostri interessi spirituali e alla cura del vostro aspetto fisico.

Oroscopo Capricorno

La sfortuna continuerà a perseguitarvi, anche e soprattutto in campo economico. Qualche inconveniente vi porterà delle spese extra che proprio non ci volevano. Bene, invece, in amore: i rapporti di coppia si intensificano e riscoprono le farfalle dei primi tempi.

Oroscopo Acquario

Questa non sarà, purtroppo, la vostra giornata. Una persona vicina non si dimostrerà sincera con voi e questo vi causerà molto dolore.

Fate i conti con il vostro passato per poter rimediare ad alcuni errori e vivere il presente e il futuro con più serenità. Attenzione a non sperperare il vostro denaro.

Oroscopo Pesci

La Luna non vi si fila di pezza, ultimamente, causandovi una leggera insicurezza che vi porta a essere particolarmente duri e schivi con le persone che vi circondano. Riflettete sul vostro atteggiamento e tenete duro. Anche la forma fisica lascerà a desiderare: prendete una boccata d’aria fresca.