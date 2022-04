Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 23 e 24 aprile 2022

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 23 e domenica 24 aprile 2022

Le stelle preannunciano grandi cambiamenti per ognuno dei segni zodiacali, anche durante questo fine settimana. Questa voglia di rivoluzionare alcuni aspetti della propria vita andrà di pari passo con la fine del mese di aprile e l’arrivo del mese di maggio, carico di sogni e speranze. Novità in arrivo per i 12 abitanti dello Zodiaco, che saranno messi a dura prova al fine di testare il loro spirito di adattamento alle circostanze. Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per sabato 23 e domenica 24 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno messo radici nella comfort zone delle quattro mura di casa, trascorrendo giornate alquanto monotone e all’insegna della noia. La settimana che termina porterà una ventata di energia, capace di rimettere in sesto la voglia di socializzare, uscire e divertirvi. Non abbiate paura di osare e mettervi in gioco coraggiosamente durante tutto il fine settimana: incontri interessanti sono all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro si trovano, al momento, all’interno di un tornado di tensione e agitazione, che non lascia spazio a tranquillità.

Sarete molto propensi a scatenare litigi e discussioni con le persone intorno a voi, rischiando di incrinare qualche rapporto. Di contro dovrete cercare di mantenere la calma e tenere i piedi ben ancorati a terra: non siete nella posizione per discutere con razionalità in questo particolare momento.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Voi del segno dei Gemelli avete grande bisogno di uscire dai vostri schemi e, magari, dedicarvi alla scoperta di nuovi luoghi e anche di voi stessi.

Un viaggio in giro per il mondo potrebbe fare al caso vostro e aiutarvi a mantenervi stimolati e con uno sguardo attivo verso la vita. Evitate di rimanere ancorati troppo al passato, privo di novità e progresso ormai. La giornata di domenica sarà ottima per iniziare a ragionare sul da farsi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

I nati sotto il segno del Cancro potranno essere circondati da ricordi questo fine settimana ed alcuni eventi passati torneranno a destare qualche disagio. Probabilmente ci sono delle questioni ancora aperte e che vi hanno provocato dolore, ma sappiate che devono servire soltanto a mettere bene in chiaro le vostre attuali necessità.

Vi sentite molto confusi e dovrete sfruttare la giornata di domenica per ragionare a mente fredda sulle relazioni e le situazioni in cui vi trovate.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Gli appartenenti al segno del Leone vivranno momenti elettrici in queste giornate di sabato e domenica, cariche di discussioni e alcune incomprensioni soprattutto in famiglia. L’unico modo per non farsi trasportare troppo da questi eventi è non lasciarsi prendere troppo dalla tensione e rovinare così le giornate. Prendetevi del tempo per stare con voi stessi, lontani da ogni tipo di disagio e battibecco con le persone care.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Ottime previsioni per voi del segno della Vergine, che saprete come ristabilire la vostra personale e contagiosa energia alle persone intorno a voi. Domenica potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e, con speranza, attendere l’arrivo della nuova settimana: novità e opportunità davvero soddisfacenti busseranno alla vostra porta. La primavera vi regala gioie in continuazione, ma sta a voi non lasciarvele scappare.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia sono perseguitati dagli impegni e non riescono a trovare una via d’uscita da tutti questi imprevisti. Avete dato troppo spazio al dovere, dimenticandovi di regalarvi la leggerezza e la spontaneità di cui avete fortemente bisogno. Lo stress è il vostro nemico più agguerrito: se non saprete tenerlo a bada potrebbe sopraffarvi e farvi vivere momenti di enorme e interminabile insofferenza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

Voi del segno dello Scorpione avete il sostegno spassionato delle stelle in questo fine settimana e potrete, così, risolvere definitivamente alcune questioni che vi hanno preoccupato molto nell’ultimo periodo. Alcune tensioni sono nate all’interno del nucleo famigliare e, magari, anche con il partner: mantenere la calma sarà la vostra unica strategia per superare velocemente questo elettrico e particolare momento.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario hanno molte idee che passano loro per la mente, ma non sono sorretti dal loro fisico, che necessita invece di riposo e relax.

Non avete l’energia necessaria per sottostare a tutti questi interessi e vi sentite anche molto frustrati per questo. Abbiate pazienza e non caricate troppo la vostra mente di pensieri: lasciate maggior spazio alla voglia di liberarvi da tutto ciò che vi opprime e non vi lascia stare tranquilli.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Voi del segno del Capricorno state portando avanti relazioni già critiche e che potrebbero, anche durante questo fine settimana, provocare alcuni dissapori e scatenare violente liti. Le coppie sedimentate avranno più possibilità di risolvere tutte queste incomprensioni e lasciarsi alle spalle la tensione accumulata. Per quanto riguarda i rapporti nati da poco, la situazione potrebbe rivelarsi più complessa del normale, forse a causa della scarsa conoscenze reciproca.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Voi del segno dell’Acquario state gradualmente ritrovando la fiducia in voi stessi e avete intenzione di apportare un grande cambiamento nelle vostre vite. Probabilmente la monotonia della quotidianità vi sta troppo stretta e non avete più intenzione di adattarvi alle regole imposte dall’esterno. Siete consapevoli delle vostre doti e capacità e nulla può fermarvi al momento: siete delle vere e proprie macchine da guerra.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Tensione nell’aria per i nati sotto il segno dei Pesci, che dovranno sopportare alcune discussioni sicuramente poco utili. Non siete disposti, però, a farvi mettere i piedi in testa da nessuno e avrete il coraggio di imporvi, se necessario. Non lasciatevi inglobare dalla negatività e ricercate persone simili a voi in grado di distogliervi dallo stress. Divertitevi e stringete nuove amicizie e vedrete che, in breve tempo, tutto ciò che di inutile vi circonda scomparirà.