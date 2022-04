Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 26 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 26 aprile per i nati sotto il segno della Vergine prevede un periodo agitato questa settimana, alcuni pianeti opposti potrebbero portare del nervosismo oppure qualcuno che vorrà darvi del filo da torcere! C’è sempre bisogno di confrontarsi con chi cerca di minare la vostra immagine, cercate di farvi scivolare questi problemi addosso però, specialmente domani, perché tutto questo trambusto potrebbe darvi fastidio anche in amore o in famiglia.

La posizione opposta di Venere agisce anche in campo sentimentale quindi, sappiate che se volete andare avanti ci sono i presupposti per cambiare idea in ogni momento.

Ci vuole pazienza anche negli accordi, il consiglio di Paolo Fox è quello di trovare il giusto equilibrio per ottenere ciò che volete anche sotto questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 26 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Vergine, da domani meglio affrontare le piccole difficoltà senza dare troppo peso a qualche intoppo! Cercate di evitare il più possibile gli scontri in questi giorni, una Venere accigliata potrebbe non rendervi la vita troppo facile.

Se volete sistemare le cose in coppia, meglio lavorarci con calma, anche voi ogni tanto avete bisogno di ritrovare le energie giuste.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 26 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Vergine, meglio agire in fretta, anche se gli accordi possono trovare qualche intoppo, vi trovate in un periodo in cui c’è la possibilità di collaborare con chi può darvi qualcosa in cambio.

La presenza favorevole di Mercurio vi porta verso buone trattative alla fine del mese e agli inizi del prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 26 aprile: fortuna

In questo mese un po’ particolare, soprattutto nella seconda parte, dovrete affrontare ancora una giornata di domani un po’ accesa! Anche se non vi piace fermarvi sia nel lavoro che nella vita privata, in questa settimana dovrete trovare un po’ di tempo per ricaricare le batterie, vi servirà per ripartire con forza.

