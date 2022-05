Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fine settimana assieme: nuove indiscrezioni sulla coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver trascorso il weekend del Primo Maggio uno in compagni dell’altro, alimentando ancora una volta l’idea che la ex coppia sia forse in procinto di darsi una seconda possibilità. I due, infatti, erano già stati visti assieme anche a Pasqua, trascorsa in compagnia anche dei figli Santiago e Luna Marì, assenti nella giornata del Primo Maggio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il pranzo a Napoli

La ex coppia Belen-De Martino avrebbe, insomma, trascorso il pranzo del Primo Maggio assieme, ma senza i figli della showgirl. A renderlo noto non sono i soliti paparazzi, ma sarebbe stato il proprietario stesso del locale napoletano con una foto condivisa su Instagram.

Nello scatto si vedono Belen e De Martino seduti uno vicino all’altro, ma non è chiaro se al tavolo con loro ci fosse anche qualcun altro.

Secondo alcune indiscrezioni dei media italiani, assieme a loro due al ristornate di Napoli, forse potrebbe esserci stato anche Emanuele Filiberto. Grandi assenti della giornata, il piccolo Santiago di 9 anni, figlio della precedente relazione tra Belen e De Martino, e Luna Marì, figlia della showgirl avuta con l’ex Antonino Spinalbese.

Belen e De Martino: il giro in barca nel golfo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, però, non si sarebbero limitati al romantico pranzo vista mare a Napoli, ma sembrerebbero aver trascorso assieme anche la giornata di sabato 30.

Non vi è un’effettiva conferma dell’accaduto, ma sembrerebbe comunque abbastanza palese che fossero entrambi nello stesso posto contemporaneamente.

Entrambi, infatti, sabato avrebbero condiviso sulle loro storie Instagram alcune foto che li ritraevano sullo yacht del conduttore, ma mai uno in compagnia dell’altro. Magari la (ex?) coppia preferisce mantenere un profilo basso in questo momento, ma ormai per molti è sicuro che tra i due stia nuovamente nascendo qualcosa, ma bisognerà ancora attendere un po’ per avere qualche conferma.