Charlène di Monaco torna in pubblico dopo la malattia: la principessa è molto cambiata, la foto

Charlène e Alberto di Monaco hanno presenziato insieme alla premiazione del Gran Premio di Formula E di Monaco. La principessa ha mostrato ai sudditi il suo nuovo look.

Charlène di Monaco è finalmente riapparsa in pubblico durante un importante evento sportivo. La scorsa settimana, infatti, ha avuto luogo nel Principato uno dei Gran Premi del calendario di Formula E.

A premiare il primo e il secondo classificato nella gara automobilistica, il Principe Alberto e la moglie Charlène Wittstock. La principessa era al suo primo impegno pubblico, dopo la lunga malattia, che l’ha tenuta a lungo lontano da casa.

Charlène di Monaco ha sfoggiato un nuovo look per il suo ritorno ufficiale in pubblico.

Charlène e Alberto di Monaco hanno presenziato alla cerimonia di premiazione del Gran Premio di Monaco di Formula E, disputato lo scorso sabato 30 aprile.

Le due altezze reali hanno consegnato i trofei al primo e al secondo arrivato, insieme ai gemellini Jacques e Gabriella. L’altezza reale, come sempre, è apparsa molto affettuosa nei confronti dei suoi figli. Soprattutto nei confronti della piccola principessina, Charlène di Monaco ha avuto dei gesti di affetto. Qualche scambio di battute, apparentemente sereno, anche con il Principe Alberto, che è sempre stato al suo fianco.

La principessa Charlène di Monaco ha sfoggiato in quest’occasione un nuovo look, già visto nella foto che la ritraeva con la sua famiglia per le festività pasquali.

L’altezza reale ha scelto un taglio molto corto biondo platino e, rispetto alle prime foto dopo la malattia, la principessa sembra essersi rimessa in forma.

Charlène di Monaco, per la prima uscita pubblica, ha scelto di indossare pochi gioielli (solo un paio d’orecchini) e un tailleur grigio con alcuni tagli nella parte finale del pantalone.

Charlène e Alberto di Monaco insieme in pubblico: le voci sul divorzio

Charlène e Alberto di Monaco hanno ripreso gli impegni ufficiali in pubblico, dopo la lunga lontananza dovuta all’infezione otorinolaringoiatra, che ha colpito la principessa in Sud Africa, lo scorso anno.

La principessa, tornata a Monaco a novembre, ha dovuto affrontare un ulteriore periodo di riabilitazione in Svizzera.

Nelle ultime settimane, alcuni rumors avevano parlato di una separazione già in corso tra le due altezze reali, che, però, non potrebbero divorziare per un particolare accordo pre-matrimoniale.