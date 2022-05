Charlene di Monaco sarebbe tornata a casa in cambio di un accordo milionario con il marito Alberto II

È passato ormai un mese da quando Charlene Wittstock è rientrata a casa dopo il lunghissimo percorso medico che l’ha portata lontana dalla sua famiglia per circa un anno. Mentre la donna sembra essere tornata alla normalità, alcuni esperti di gossip in queste ore hanno parlato di un presunto accordo che la principessa avrebbe strappato al marito Alberto II per tornare a Monaco.

Charlene Wittstock: le presunte condizioni che l’avrebbero fatta tornare a casa

Dopo un anno di assenza da casa, Charlene di Monaco è tornata dalla sua famiglia circa un mese fa (dopo aver trascorso un lungo periodo in alcune cliniche per motivi di salute), mostrandosi anche ad alcuni eventi ufficiali e immortalandosi con marito e figli in foto condivise anche sui social.

Stando però a quanto riportato in queste ore da alcuni portali, la donna avrebbe accettato di rientrare soltanto dopo essere riuscita ad ottenere un accordo milionario con il marito Alberto. Stando infatti a quanto scritto sulla rivista cartacea Voici – in queste ore ripreso da diversi siti come il portale francese Femina – la donna avrebbe chiesto 12 milioni di euro l’anno per mantenere lo status quo e per continuare ad apparire agli eventi pubblici.

Sembra inoltre che sia riuscita ad ottenere anche di poter rimanere in Svizzera – dove avrebbe già trovato una casa. Per quanto riguarda i figli, dovrebbero rimanere a Monaco durante tutto l’anno, ad eccezione però dell’estate (che dovrebbero dunque trascorrere con la madre).

La presunta crisi tra Charlene di Monaco e Alberto II

Queste ultime indiscrezioni si aggiungerebbero a quelle che, ormai da tempo, parlano di crisi interna alla famiglia – in passato si è parlato addirittura di divorzio tra Charlene e Alberto di Monaco.

Un’eventualità che tuttavia, stando ad alcuni rumor, sarebbe impossibile a causa di un accordo prematrimoniale tra i due.

Anche per questo, sempre stando a quanto riportato tempo fa dallo stesso Voici, la donna non sarebbe esattamente rientrata a Monaco un mese fa, ma si sarebbe prontamente trasferita a Roc Angel.