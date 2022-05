Federica Benincà e Ettore Gliozzi presto genitori, l’annuncio social: “Sono stati mesi duri”

In queste ore l'ex volto di UeD Federica Benincà ha rivelato di essere incinta di 5 mesi e ha spiegato di aver atteso per l'annuncio perché i primi mesi ci sono stati dei problemi.

Federica Benincà è incinta: l’annuncio social ai fan

Con una dolcissima foto condivisa sui social Federica Benincà ha annunciato di essere incinta di ben 5 mesi e che, dunque, presto lei e il suo fidanzato Ettore Gliozzi diventeranno genitori. La donna, come si può leggere dal post su Instagram, ha voluto aspettare prima di comunicarlo ai fan perché ci sono stati dei problemi all’inizio della gravidanza.

“Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi” ha scritto l’ex corteggiatrice sui social all’inizio.

Dopo aver letto i commenti entusiasti di fan e volti noti del piccolo schermo – sono arrivati numerosi complimenti, da Georgette Polizzi (anche lei diventata mamma da poco) a Elisa D’Ospina – la donna è tornata su Instagram per raccontare come ha scoperto di essere in dolce attesa e cos’è successo durante i primi mesi

Federica Benincà racconta le complicazioni avute all’inizio della gravidanza

Dopo il dolcissimo annuncio, Federica Benincà è tornata su Instagram per raccontare ai fan come ha scoperto di essere incinta. La ragazza, in compagnia di un’amica, ha così esordito sui social: “Parto proprio dall’inizio. Ottobre-novembre sono stata malissimo. Io facevo una cura ormonale perché avevo un sacco di problemi alle ovaie” spiega l’ex volto di Uomini e Donne.

“Quindi devo interrompere la cura ormonale.

Ne parlo con Ettore, eravamo insieme già da tre anni quindi abbiamo detto “boh, se arriva bene” ma il ginecologo ci aveva detto che prima di sei mesi potevamo stare tranquilli“.

La ragazza ha poi spiegato che a gennaio le sono saltate per la prima volta le mestruazioni, ma il test di gravidanza era negativo. Stando al suo racconto il primo ad accorgersi che era incinta è stato il suo parrucchiere a primo sguardo. Per sicurezza, dunque, ha effettuato un nuovo test, il quale è risultato positivo.

Da lì in poi, purtroppo, non tutto è andato come previsto: “Vado dal ginecologo e inizia la prima minaccia d’aborto.

Faccio mille visite e inizio a stare malissimo – ha proseguito la donna – fino a due settimane fa vomitavo h24. Non tenevo nemmeno l’acqua“.

La disavventura però non finisce qui, perché una mattina (verso febbraio-marzo) si alza e trova sangue ovunque: “Mi spavento tantissimo e chiamo prima in ospedale e mi dicono che mi aspettavano. Era domenica e il mio ginecologo non riuscivo a reperirlo“.

La Benincà ha avuto un distacco della placenta ma, fortunatamente, il suo medico le ha spiegato che a questo punto non è più una minaccia per la gravidanza.

Una vera e propria epopea, come l’ha definita la donna, ma che oggi è finalmente passata e può godersi finalmente la sua gravidanza.