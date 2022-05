Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 13 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 maggio per i nati sotto il segno dello Scorpione punta ad un fine settimana molto attivo, soprattutto se volete vivere grandi emozioni. La stanchezza non è del tutto superata, ma le giornate intense e piene di bei sentimenti possono aiutarvi a scacciare qualche incertezza che ultimamente vi ha fatto vivere alla giornata!

Non vi piace stare agli ordini degli altri e ultimamente qualcuno vi ha impedito di procedere in qualche vostro progetto, per questo avete ancora più voglia di liberarvi da vincoli di cui vorreste fare a meno. Vi servirebbe avere più stabilità nei rapporti e da domani potrebbe essere utile cercare dentro di voi la forza di affrontare tutto con uno spirito diverso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 maggio: amore

In amore, cari Scorpione, avete ancora un Marte attivo che vi spinge a vivere giornate intriganti, specialmente nel week end! Possono arrivare dei dubbi nei rapporti con alcuni segni, ma soprattutto se avete superato momenti difficili gli scorsi mesi, adesso avete meno voglia di rischiare tutto solo perché vi manca un po’ di sintonia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 maggio: lavoro

Siete in fase di recupero a livello lavorativo, cari Scorpione, ma cercate di non cedere alle provocazioni di chi vi mette dei limiti! A volte vi rendete conto che ciò che volete fare in alcuni momenti non è realizzabile e allora dovete abbandonare la vostra suscettibilità e trovare un modo diverso per andare d’accordo con chi lavora con voi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 maggio: fortuna

Dopo aver trascorso giornate molto attive, anche a livello di riflessioni, potreste dover sfogare il nervosismo, ma cercate di non cedere in particolare nella giornata di domenica!

Non è facile affrontare un periodo in cui ogni giorno è diverso dal precedente, curatevi del vostro benessere prima che la tensione prenda il sopravvento.

