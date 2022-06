Domenica In 5 giugno: ospiti, anticipazioni e cosa cambia nell’ultima puntata dello show di Mara Venier

Si preannuncia un finale imperdibile e all'insegna della musica per Domenica In. Chi saranno gli ospiti di Mara Venier domenica 5 giugno.

L’appuntamento domenicale con lo show di Mara Venier torna puntuale alle 14:00 su Rai 1. Si tratta dell’ultima puntata di stagione di Domenica In, per cui c’è fermento circa gli ospiti con cui la trasmissione chiuderà il fortunato periodo. Il sito specializzato TVBlog ha diffuso in anteprima le anticipazioni e i nomi degli ospiti che affiancheranno Mara Venier in questa esperienza.

Domenica In ultima puntata: cosa succederà di diverso

Dopo la grande festa celebrata per i 30 anni del programma con lo speciale andato in onda venerdì sera, che ha visto momenti importanti, tra cui un’intervista a cuore aperto di Renzo Arbore, e dopo la tradizionale puntata settimanale di domenica scorsa, domani Domenica In va in onda per l’ultima volta prima dell’estate.

Si tratterà di una puntata molto particolare, anche perché più breve del normale, infatti sarà interrotta da uno Speciale del Tg 1 sulla parata in onore della Regina Elisabetta, che quest’anno festeggia il suo Giubileo di Platino.

Domenica In 5 giugno: gli ospiti in studio e le anticipazioni

Ma ci saranno molti momenti intensi e non mancheranno ospiti emozionanti. Stando alle anticipazioni diffuse da TVBlog, ci saranno molti cantanti, icone della canzone internazionale come Bobby Solo e talenti contemporanei come Fabrizio Moro e Ermal Meta.

Ma Venier ospiterà anche Francesco Gabbani e farà un collegamento con Cesare Cremonini, di cui si è recentemente tornato a parlare per un’intervista rilasciata da Malika Ayane, sua ex compagna.

A riempire di emozioni lo studio ci saranno poi anche Mara Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che coglieranno l’occasione per presentare il loro ultimo brano, e poi Bruno Venturini.

Sarà una puntata ricca di emozioni e prospettive per il futuro anche per Mara Venier, imperdibile anche solo per la commozione con cui saluterà il suo pubblico in vista della pausa estiva.

D’altronde “zia Mara” si fa amare un po’ da tutti, come ha dimostrato la chiamata a sorpresa di Maria De Filippi di pochi giorni fa durante la trasmissione. Ed è proprio delle ultime ore la notizia che sarà lei a celebrare le nozze del caro collega di Rai 1 Alberto Matano.