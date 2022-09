Antonella Clerici e Vittorio Garrone non si sposano: la conduttrice spiega perché non ci sarà nessun matrimonio

Intervistata dalla rivista Gente, Antonella Clerici ha rivelato i motivi della sua scelta. La conduttrice non intende sposare Vittorio Garrone e non sembra voler tornare indietro.

Volto amato della tv Rai nonché conduttrice storica delle trasmissioni di cucina La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fa parlare di sé anche per gli aspetti personali della sua vita. Al centro del gossip, da settimane, la sua storia con Vittorio Garrone, sui cui circolavano voci di matrimonio.

Antonella Clerici, aria di matrimonio con Vittorio Garrone? Pare di no

La voce aveva cominciato a spargersi circa un mese fa. Secondo quei rumors estivi, Vittorio Garrone aveva fatto la proposta di matrimonio ad Antonella Clerici, che certamente aveva accettato. Quindi molti siti specializzati di gossip davano per certe le nozze in arrivo.

Non tutti ci erano cascati, ma forse la notizia era nata dalle immagini continue diffuse da Antonella Clerici durante la sua vacanza in Normandia con il compagno. I due vivono da tempo in una splendida dimora immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria e questo ha indotto molti commentatori a immaginarli a un passo dall’altare. In effetti, in una recente intervista rilasciata alla rivista Gente, Antonella Clerici ha rotto il silenzio e finalmente svelato che non sposerà Vittorio Garrone.

Antonella Clerici rompe il silenzio sul presunto matrimonio in vista con Vittorio Garrone

“Non amo i festeggiamenti e non è nei progetti”: è secca la risposta di Antonella Clerici a Sabrina Bonalumi di Gente.

La conduttrice ammette di aver trovato una nuova serenità nella sua casa nel bosco, in cui riesce a vivere momenti unici con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dalla turbolenta relazione con Eddy Martens.

Sembra che la sua vita con Garrone vada a gonfie vele, eppure l’artista non avrebbe intenzione di sposarsi. “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte.

Ora sono così felice e non vorrei nulla di diverso da ciò che ho già” – conclude la conduttrice, che in effetti in passato ha interrotto due relazioni coniugali, la prima con Sergio Cossa, l’ultima con Eddy Martens.